Anticipazioni Una Vita, colpo al cuore per Miguel: Acacias in subbuglio

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Miguel avrà un colpo al cuore: una vera e propria scottatura per il giovane avvocato

Nelle prossime puntate di Una Vita, sotto ai riflettori ci finirà il giovane avvocato Miguel che riceverà una grossa delusione: il cuore sembra sprofondare per l’Olmedo che non riesce a vedere via d’uscita dalla sua situazione.

La famiglia degli Olmedo è arrivata ad Acacias non da molto tempo eppure sta regalando tante scintille alla trama di Una Vita. I telespettatori italiani presto assisteranno al cuore di Miguel in frantumi dopo che la relazione con Anabel è finita. Quest’ultima, infatti, si concederà una notte di passione con Aurelio, ma il giovane avvocato lo scoprirà molto presto e gli causerà un dolore incredibile.

Per alleviare le sofferenze del giovane nipote, Sabina accetta la collaborazione di una giovane cameriera italiana nel loro ristorante, Daniela. Dalle anticipazioni, però, già sappiamo che quest’ultima nasconde un gran segreto. Nel frattempo, però, il piano dei Quesada procede a gonfie vele, ormai Miguel e Anabel sono irrimediabilmente distanti e Aurelio e Natalia vogliono che la Bacigalupe scopra la verità su suo padre: fu lui ad uccidere il suo ex fidanzato Carlos.

Anticipazioni Una Vita, Marcos perde la testa e diventa violento

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita, svelano che Anabel scopre che è stato il padre ad uccidere il suo ex fidanzato e, sconvolta, chiede spiegazioni proprio a Don Marcos. Quest’ultimo la segrega in casa, ma, una volta che la giovane Bacigalupe riesce a fuggire, cambia le serrature. Marcos così perde la testa e comincia a diventare violento, anche e soprattutto nei confronti di sua figlia.

Al centro c’è Soledad Lopez che è sia contro i Quesada che contro i Bacigalupe e desidera creare soltanto caos. Da un lato fa di tutto affinché Natalia venga sospettata per la morte di Felicia, dall’altro incoraggia la giovane Bacigalupe a frequentare il Quesada: Anabel fa così e scappa. Lei e Aurelio si incontrano nelle scuderie dove scoppia la passione giurandosi amore eterno: qui si scopre che Aurelio è d’accordo con Soledad.

Miguel insospettito inizia a seguire Anabel e scopre che con Aurelio c’è più che una semplice amicizia: di qui in poi, il giovane ragazzo cambierà e prenderà decisione inaspettate per Acacias.