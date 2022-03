Amici 21 anticipazioni: colpo di scena Gio, lite tra la Celentano e un allievo. Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata in arrivo

Lo show di Maria De Filippi vedrà un paio di colpi di scena in arrivo. Nunzio ha confermato di avere un carattere niente male ed è tornato a discutere con la coreografa insegnante.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni del Vicolo delle News, nella prossima puntata di Amici 21 ne vedremo delle belle. Il primo colpo di scena riguarda Gio Montana. Nonostante sia arrivato nella scuola da poco ha già vissuto moltissime vicissitudini.

Anna Pettinelli lo ha eliminato durante i daytime, non ritenendolo pronto per strappare un pass per il Serale. Rudy Zerbi è corso in suo aiuto, annettendolo alla sua squadra e facendolo crescere sensibilmente. Avrebbe dovuto stupirlo nella prossima puntata e a quanto pare ci sarebbe riuscito. E’ riuscito a vincere la gara di cover di questa puntata, con Malgioglio che gli ha dato un bel 9.

Poi Beppe Vessicchio è tornato in studio per una nuova gara corale, stavolta sulle note di 50 Special. LDA ha vinto la classifica, ma Gio è arrivato terzo e non ultimo come nella scoprsa settimana, nella prova tecnica. A seguito di questa gara anche LDA ha strappato la felpa per il Serale dopo aver cantato alla grande Quello che fa male e Perdere l’amore. Zerbi ha apprezzato e gli ha consesso la maglia.

Amici 21 anticipazioni: Nunzio litiga ancora con Alessandra Celentano

Quello che ha colpito tutti, però, è la nuova discussione che è andata in scena tra Nunzio e Alessandra Celentano. Il ballerino non si è tirato indietro anche questa volta, confermando il suo atteggiamento spavaldo. Secondo le anticipazioni, infatti, avrebbe detto all’insegnante coreografa di essere una grande attrice. Ovviamente la cosa non ha fatto troppo piacere e nello studio è calato un gran silenzio.

A proposito di ballerini da segnalare come non solo Christian non ha più lasciato Amici ma è riuscito anche a strappare la maglia del Serale da Raimondo Todaro. Il maestro di ballo era arrabbiatissimo per la decisione del ragazzo di mollare e lo ha invitato a lottare. Tutto lo studio si è unito all’incoraggiamento, tirandolo letteralmente su.

Per quanto riguarda la fatidica domanda su quale sia la lista dei partecipanti ammessi al Serale di Amici 21 la risposta è piuttosto facile: tutti. La felpa dorata non è stata negata a nessuno!