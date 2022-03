Alfonso Signorini, sorpresa inattesa prima della finale: nessuno può crederci. Il GF Vip 6 è arrivato al suo momento decisivo

Mancano ancora tre puntate e sarà tutto finito. Tre prime serate su Canale 5 per il Grande Fratello Vip 6 che sta per scegliere il suo vincitore e scrivere la parola fine su una delle edizioni più lunghe della storia.

Lo zoccolo duro degli spettatori per il reality di Canale 5 non ha mai abbandonato Alfonso Signorini, le sue opinioniste e i concorrenti, ma complessivamente non è una grande stagione. Lo dimostrano i dati degli ascolti relativi a giovedì 3 marzo che hanno confermato la tendenza della stagione.

Il programma più visto infatti è stato su Rai1 DOC – Nelle tue Mani 2 che ha coinvolto 6.130.000 spettatori pari al 27.4% di share. Invece su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha totalizzato 2.797.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rete 4 Diritto e Rovescio ha fatto registrare un ascolto medio di 1.109.000 spettatori (per il 6.1%) e su La7 Piazzapulita totalizza 1.314.000 spettatori pari al 7.3%.

Alfonso Signorini, sorpresa inattesa: una giornata dominata dalla Rai

In generale è stata una giornata molto positiva per la Rai come dimostrano anche le altre fasce di ascolto. Nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha fatto registrare un ascolto di 5.513.000 spettatori con il 22% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia invece una media di 3.763.000 spettatori pari al 15% e su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.023.000 spettatori (per l’8.1%).

E ancora nel Preserale su Rai1 L’Eredità è stata vista visto da 4.880.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale 5 Avanti un Altro! è piaciuto a 3.952.000 spettatori (per il 19.9%) e su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 914.000 spettatori (4%).

Nel Daytime Pomeriggio infine su Rai1 Il Paradiso delle Signore ha totalizzato 1.966.000 spettatori (17.9%) e poi La Vita in Diretta 1.895.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione e 2.373.000 spettatori con il 18.3% nel programma completo. Su Canale 5 Beautiful con 2.612.000 spettatori (18.3%), Una Vita 2.410.000 spettatori (17.8%), Uomini e Donne 2.781.000 spettatori pari al 23%. Poi Love is in the Air 1.603.000 spettatori (14.8%) e Pomeriggio Cinque 1.473.000 spettatori pari al 13.2% nella presentazione, 1.948.000 spettatori pari al 14.8% nella parte centrale.