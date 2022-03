“12 camion di aiuti”: a Roma raccolta della Chiesa Santa Lucia per il popolo ucraino

Indumenti caldi, coperte, medicine e cibi a lunga scadenza: va avanti da quasi una settimana la raccolta di aiuti portata avanti dalla Chiesa ucraina di Santa Sofia a Roma. “Fino ad oggi abbiamo caricato 12 camion”, spiega uno dei volontari ucraini che vive in Italia dal 2010 e che in Ucraina ha lasciato amici, famiglia e una fidanzata. “Quando sai che tutto questo può aiutare chi è in difficoltà nel nostro Paese, la stanchezza non la senti”.