WhatsApp, metti in pausa la registrazione del vocale e poi la riprendi: svolta stupefacente

Una nuova funzione è pronta a rivoluzionare per sempre l’invio dei messaggi vocali su WhatsApp. Da oggi si potrà mettere in pausa e poi riprendere.

Sono sempre tante le novità presenti su WhatsApp, l’ultima di questa permette di mettere in pausa i messaggi audio, per poi riprenderli in un secondo momento prima dell’invio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla nuova applicazione.

Un nuovo aggiornamento è arrivato sul canale beta di WhatsApp per Android. Stiamo parlando della versione 2.22.6.7 dell’app che introduce la possibilità di interrompere gli audio mentre li state registrando, per poi riprenderli in un secondo momento. Questa funzione è già funzionante completamente per tutti gli utenti Apple. Questa è una vera e propria manna dal cielo per tutti gli utenti che ricevono una chiamata mentre stanno registrando un audio e sono costretti a cancellarlo.

Non appena la funzione innovativa avrà completato i test sulla versione Beta e passerà alla versione stabile, l’utente avrà quindi la possibilità di interrompere l’audio per qualsiasi evenienza e poi successivamente riprenderla. Inoltre tutta l’utenza avrà la possibilità di mettere in pausa un audio anche senza aver ricevuto una chiamata. Inoltre sulla versione di WhatsApp Beta 2.22.6.7 per Android sarà possibile visualizzare anche le onde sonore quando si parla.

WhatsApp, il trucco per aggiungere un contatto con una foto: la nuova funzione

Su WhatsApp sono tantissime le funzioni che stupiscono gli utenti e negli anni le sue caratteristiche hanno replicato gli strumenti presenti su social come Instagram o Facebook. L’unica cosa che non possiamo fare sul servizio di messaggistica è è aggiungere una persona cercando il suo nome. La sola ricerca che l’utente potrà effettuare è solamente sulla sua rubrica. L’unico modo per aggiungere qualcuno, apparentemente, è quello di avere il numero di cellulare del contatto desiderato.

I più smanettoni, però, hanno scoperto un metodo per aggiungere qualcuno senza il numero di cellulare. Quello che ci serve è la fotocamera del nostro Smartphone ed un QR Code dedicato all’applicazione. Infatti ogni profilo WhatsApp è legato ad un codice QR, che è reperibile semplicemente andando nelle opzioni. Basterà quindi cliccare sui tre puntini in alto a destra, cliccare sul logo del QR code e qui apparirà il vostro codice. Inquadrando con la vostra fotocamera il codice, riuscirete così ad aggiungere il contatto senza numero.