“Vittima di razzismo, ho pianto tanto”, l’attore dell’amata fiction Rai si sfoga

Vittima di razzismo, piaga sociale per cui ha sofferto molto: l’attore dell’amata fiction Rai si racconta in una lunga intervista

Una lunga intervista per parlare sì, della sua nuova esperienza, ma anche e soprattutto del dolore che ha dovuto affrontare lungo gli anni: il razzismo, una piaga sociale che ci portiamo dietro da tempi immemori.

Livio Kone è il giovane attore di talento che, a partire da domenica 6 marzo, interpreterà Daniele, il bambino di colore adottato da Pietro e Rebecca nella fiction di Rai Uno, Noi, ispirata dalla serie TV americana This is Us. In quest’esperienza, Livio ha avuto la possibilità di lavorare al fianco di attori che godono di grande ammirazione e stima nel cinema italiano, Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

Sul suo personaggio, Livio ha raccontato: “Daniele è l’uomo che vorrei essere: sposato con figli”. L’attore ha anche ammesso di avere qualcosa che lo lega al personaggio che interpreta: “Anch’io sono cresciuto senza un padre, il mio ci ha abbandonati e avevo 8 anni”. Al settimanale Oggi, l’attore ha raccontato di essere stato adottato, insieme alla sorella, da una famiglia bianca e che, con Daniele, condivide l’ambizione di farcela nella vita.

Livio Kone vittima di razzismo: “Ho pianto tanto”

In ‘Noi’ Livio Kone è riuscito a trovare un po’ dell’ambizione che cerca, così come Daniele, ma ha un passato molto difficile alle spalle. Al settimanale Oggi, l’attore attualmente fidanzato con una parrucchiera e col sogno di trasferirsi a Roma, ha ammesso di essere stato vittima di razzismo quando giocava a calcio: “Ho vissuto episodi di razzismo solo in campo. Quando un difensore non sapeva come fermarmi, scattava l’insulto. Una volta a 8 anni ho pianto tanto”.

Adesso l’attore è chiamato ad un impegno molto importante: il suo ruolo, nella serie originale, è interpretato dall’attore statunitense che ha vinto due Premi Emmy e un Golden Globe, Sterling Brown. A chi si ispira Livio? “Il mio modello di riferimento è Will Smith”, ha affermato con decisione il giovane attore all’alba della sua carriera nella TV italiana.

Noi andrà in onda a partire da domenica 6 marzo con 12 episodi divisi in 6 appuntamenti su Rai Uno a partire dalle 21.25.