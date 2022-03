Gemma Galgani ha sconvolto tutti i fan di Uomini e Donne con la sua decisione. La speranza della stragrande è che la dama possa effettuare un dietrofront.

Uomini e Donne, sin dalla sua prima stagione – quella dell’esordio sul piccolo schermo -, ha riscosso un notevole seguito tra i telespettatori.

La chiave del successo del dating show condotto è dato sicuramente da un regolamento impeccabile e dal fatto che tutti gli italiani amano il romanticismo e di conseguenza amano scoprire come nasce e si evolve una possibile storia d’amore. Seguire i momenti belli e brutti di una coppia o di due ragazzi che si frequentano è davvero fantastico. E per saperlo basta sintonizzarsi tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.45.

Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte Uomini e Donne si è aggiornato con il Trono Over. Sono veramente tante le star di questo programma che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori e una di queste è sicuramente la veterana del dating show: Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Gemma Galgani sconvolge tutti con la sua decisione: fan sbigottiti

Chi cerca trova ma è anche vero che in amore vince chi fugge. Ma poi, tra regole e leggi che manco nella fisica, vallo a capire l’amore. Non abbiamo la certezza, ma Gemma Galgani avrà potuto pensarlo anche una sola volta nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne. In modo particolare nell’ultimo periodo. Difatti, stando alle anticipazioni diffuse in rete sul programma, la dama torinese avrebbe ricevuto un rifiuto dal suo nuovo cavaliere. Chissà che l’ennesima delusione sentimentale non la porti a scegliere di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Durante la sua avventura nel programma condotto da Maria De Filippi, Gemma ha conosciuto diversi cavalieri, senza però mai trovare l’uomo giusto per lei, quello dei sogni. Sognare fa bene, ma la realtà potrebbe indurre la dama a prendere una drastica decisione. Ultimamente Massimiliano, a cui Gemma era interessata, ha deciso di lasciare il programma con Nadia regalandole l’ennesimo due di picche. Tina Cipollari ha evidenziato con sarcasmo: “Tutti che se ne vanno e tu sei ancora qui al chiodo”.

E poi arriva Franco. La dama aveva messo gli occhi sul di lui dedicandogli un messaggio e aspettando un suo invito a cena. La proposta però non è mai arrivata e, stando alle indiscrezioni diffuse in rete, il cavaliere sarebbe stato dunque costretto a confessare di non essere interessato ad approfondire la conoscenza con lei.

Altro colpo basso che fa male a Gemma. Una successione di no grazie potrebbe indurre la dama torinese ad abbandonare il programma. Al momento nessuna conferma, ma le delusioni che ha vissuto portano a pensare al peggio.