Ucraina, Furore (europarlamento 5S) a iNews24: “Serve un corridoio speciale per i bimbi degli orfanotrofi”

In Ucraina ci sono 100mila bambini distribuiti in 400 orfanotrofi che devono scappare dalla guerra. Gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle in sinergia con le associazioni, hanno chiesto la creazione di un corridoio speciale affinché i piccoli possano essere accolti in Italia. Ne abbiamo parlato con Mario Furore, europarlamentare 5S.

Molte associazioni stanno chiedendo aiuto per i bambini degli orfanotrofi, affinché venga creato un corridoio speciale per tornare in Italia. Quanto è grande il problema?

“Siamo stati contattati in questi giorni da molte associazioni come per esempio Puer, Avib, Gab Onlus, Il Sogno dei Bambini e Arca, impegnate da sempre nell’accoglienza dei minori bielorussi ed ucraini in Italia. Dai loro contatti in loco arrivano notizie tragiche di bambini costretti a rifugiarsi negli scantinati senza medicine, cibo e assistenza. La situazione negli orfanotrofi ucraini, in particolare, è drammatica. La guerra scatenata dalla Russia colpisce principalmente i soggetti più deboli ed è nostra responsabilità intervenire con forza e decisione per proteggerli. Queste associazioni chiedono un corridoio speciale per portare questi minori dai luoghi di crisi – Ucraina ma anche Bielorussia – all’Italia”;

Quanti sono gli orfanotrofi in Ucraina e quanti gli orfani?

“Gli orfanotrofi statali sono 400 e lì si trovano ben 100.000 minori secondo i dati ufficiali anche se, secondo alcune associazioni umanitarie, sono almeno il triplo. Molti sono anche malati: una recente Relazione sullo stato dell’infanzia del governo ucraino ammette che molti orfani sono ricoverati negli ospedali. I dati sono impressionanti, oltre il 90% dei minori è malato, asma e bronchite cronica sono le sindromi più frequenti ma anche la tubercolosi è in aumento”;

Cosa chiederà il M5S alla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen?

“Investiremo del problema direttamente il presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, alla quale indirizzerò una lettera, affinché personalmente prenda in carico l’attivazione di corridoi speciali per i minori orfani che si trovano adesso sotto le bombe russe. La diplomazia deve mettere a tacere la guerra e permettere l’evacuazione in tutta sicurezza di questi bambini affinché raggiungano un luogo salvo in Europa. Serve un coordinamento europeo sulla scia di quanto sta facendo il governo italiano, la cui ambasciata in Ucraina è attivata per creare le condizioni di queste partenze grazie all’incessante lavoro della Farnesina che sta predisponendo tutti gli strumenti per accelerare al massimo i progetti di accoglienza dei più fragili: malati e orfani. L’odiosa guerra non ci faccia perdere di vista l’umanità”;

Com’è la situazione che arriva dall’Ucraina al Parlamento europeo?

“Questa settimana al Parlamento europeo abbiamo approvato una risoluzione di condanna assoluta nei confronti della Russia e abbiamo ascoltato in diretta le parole del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’Unione europea c’è, ha approvato sanzioni durissime contro la Russia e accoglierà tutti i civili che scappano dalla guerra, in particolare le persone più fragili, i bambini, le donne, gli anziani. Non lasceremo nessuno indietro e difenderemo con tutte le nostre forze i valori di libertà, democrazia e promozione della pace che sono alla base della costruzione dell’Unione europea”;

È in corso un nuovo incontro fra le delegazioni russa e ucraina. Quale potrebbe essere un negoziato possibile?

“La Russia deve dare seguito alla risoluzione approvata ieri dalle Nazioni Unite che chiede la fine a ogni ostilità, il ritiro delle truppe dal suolo ucraino e il ritorno del dialogo e della ragionevolezza. Già troppi cittadini hanno perso la vita per questa follia. Putin ha dimostrato grande cinismo in queste settimane, mentre negoziava con l’Occidente schierava le truppe al confine con l’Ucraina e dentro la Bielorussia. Temo che questo nuovo incontro sia solo un bluff perché nelle ultime ore le bombe sulle città ucraine sono aumentate. Ma fanno bene gli ucraini a provarle tutte. La pace deve trionfare“;

Teme un conflitto mondiale?

“Questa è una ipotesi che l’umanità non deve nemmeno contemplare perché sarebbe la sua condanna a morte“;

Alla luce della violenza a cui si sta assistendo, crede che i Paesi, tra cui l’Italia, abbiano fatto bene a decidere di armare l’Ucraina?

“Attenzione, qui c’è un aggressore e un aggredito. Cosa dovremmo fare? Lasciare morire milioni di civili sotto le bombe russe? O aspettare che Kiev venga assediata e 3 milioni muoiano di fame? Se l’Europa si comportasse così sarebbe correponsabile del massacro e invece sta agendo, con sanzioni pesanti e inviando armi difensive come recita la risoluzione approvata dal Parlamento europeo e cofirmata anche da gruppi notoriamente pacifisti come Gue e Verdi. Ricordo che la decisione dell’invio delle armi difensive è arrivato da tutti i Paesi europei, compresi quelli che sono da sempre su posizioni ultra-neutrali come Svezia e Finlandia che non fanno parte della Nato. Solo l’Ungheria e la Bulgaria hanno deciso di non inviare le armi ma hanno dato l’ok in Consiglio all’attivazione dell’European Peace Facility. Insomma. Putin è isolato. Fermi la guerra subito“.