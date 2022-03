Stefano De Martino, che bomba: addio improvviso e ritorno al passato!

Una notizia incredibile avrebbe coinvolto Stefano De Martino nelle ultime ore. E’ arrivato l’addio improvviso, con un ritorno al passato per il napoletano.

Stefano De Martino continua ad essere al centro delle voci di gossip. Il ballerino napoletano, infatti, a sorpresa non condurrà Made in Sud: la scelta però è dovuta ad una sorprendente decisione.

Stefano De Martino torna sulla cresta dell’onda e stavolta non è a causa del presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Il conduttore napoletano infatti è pronto a ‘tornare a casa’, laddove tutto è iniziato. L’ex ballerino infatti avrebbe detto addio alla Rai per fare ritorno a Mediaset. Proprio per questo motivo Stefano avrebbe scelto di dire di ‘No’ alla nuova edizione di Made In Sud che conduceva con successo dal 2019. Stefano quindi avrebbe accettato la proposta di Maria De Filippi.

La presentatrice Mediaset avrebbe chiesto al suo pupillo di fare rientro ad Amici, visto che in questi giorni dovrebbero iniziare le registrazioni del Serale, dove appunto De Martino andrebbe a ricoprire il ruolo di giudice. Il ruolo è già stato ricoperto in passato da Stefano, insieme a quello di allievo, ballerino professionista e presentatore del daytime. Infatti il napoletano è ancora legatissimo al talent show e non sarebbe riuscito a rifiutare la proposta che gli è stata avanzata da Maria De Filippi.

Stefano De Martino torna in Mediaset: sarà giudice ad Amici

A riportare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato Vero. Il settimanale infatti ha rivelato il ritorno di Stefano De Martino in Mediaset non solo per il talent show, ma anche per un’altra trasmissione che al momento rimane top secret. In molti quindi hanno iniziato a pensare che si tratti proprio di un nuovo format che ancora una volta troverà Maria De Filippi come protagonista.

Infatti dopo il suo addio alla danza, Stefano De Martino si è dilettato nel ruolo di conduttore riscuotendo un notevole successo. Infatti tra i programmi più celebri del napoletano ricordiamo: il daytime di Amici, poi il ruolo da inviato all’Isola dei Famosi. Senza dimenticare le partecipazioni a Pequenos Gigantes, Selfie-Le cose cambiano e lo speciale su Uomini e Donne. Adesso quindi dopo il successo riscosso in Rai, Stefano sembrerebbe pronto a far ritorno in Mediaset, sconvolgendo i piani del servizio pubblico.