Star Wars, morto lo storico volto: lutto nel mondo del cinema

Terribile perdita nel mondo del cinema internazionale con la morte dello storico volto di Star Wars e Premio Oscar come miglior film



“E di te, giovane Skywalker, osserveremo la carriera con grande interesse”, una citazione di Palpatine in Star Wars, saga di cui è stato produttore per ripercorrere la carriera di un colosso nel mondo del cinema morto a 84 anni.

A 84 anni si è spento Alan Ladd Jr, produttore cinematografico e fondatore de The Ladd Company che ha dato vita a Guerre Stellari nel 1977 quando, proprio in quegli anni, il film ha rischiato di non essere mai prodotto a causa dei budget insufficienti del Board of Directors. Alan Ladd si ringrazia per questo e molto altro, la sua carriera conta nomi molto importanti quali La maschera di ferro, The Phantom, Scuola di Polizia e Scuola di Polizia 2.

Il suo unico e tanto agognato premio è arrivato nel 1996, all’88° edizione del Premio Oscar vincendo il titolo di miglior film con Braveheart – Cuore impavido. L’ultimo film di cui gli si deve la produzione è stato lanciato sul mercato, Gone Baby Gone, nel 2007 in America -2008 in Italia-, scritto e diretto da Ben Affleck con Casey Affleck, Michelle Monaghan e Morgan Freeman.

Star Wars, morto Alan Ladd Jr: l’annuncio della figlia Amanda

Ad annunciare la morte di Alan Ladd Jr. morto nella giornata di ieri ad 84 anni, è stata sua figlia Amanda Ladd-Jones che ha annunciato: “Con il cuore colmo di tristezza, annunciamo che Alan Ladd Jr. è morto pacificamente a casa, circondato dalla sua famiglia. Le parole non possono esprimere quanto profondamente ne sentiremo la sua mancanza. Il suo impatto sui film e sulla produzione proseguirà in sua assenza”. Straziante la perdita del suo caro papà che ha fatto la storia del cinema internazionale.

Tra le altre cose, Alan è ricordato per essersi dimesso da un incarico di 2 miliardi di dollari l’anno perché alla 20th Century Fox per cui lavorava, il suo staff non era pagato abbastanza per la realizzazione di Guerre Stellari ed Alien. Un azzardo di gran coraggio per il produttore che, negli anni successivi, si trovò a fronteggiare anche problemi economici di grande rilievo.