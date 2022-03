Sanremo 2022, terribile notizia per uno dei grandi protagonisti dell’Ariston: tutto finito

Terribile notizia per uno dei protagonisti assoluti di Sanremo 2022. Grave errore davanti a tutti: i fan non lo hanno perdonato.

Uno scatto rubato in un locale rischia di far diventare uno dei protagonisti di Sanremo 2022 un vero e proprio nemico pubblico. I fan non lo perdonano e sui social la foto è già diventata virale: cos’è successo.

Nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022, i due cantanti assoluti protagonisti della kermesse sono stati Blanco e Mahmood. I due hanno trionfato con la hit ‘Brividi’ ed adesso si stanno godendo un po’ di riposo in giro tra i locali. In particolare il giovane cantante bresciano sta ancora smaltendo la sbornia post Festival, mentre si prepara alla Festival della Musica Europea che si terrà a Torino e verrà presentata da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Nonostante il prestigioso traguardo conquistato un mese fa, Riccardo Fabbriconi adesso dovrà affrontare l’ira dei fan e soprattutto della sua fidanzata. Infatti il cantante di ‘Notti in bianco’ è stato ritratto in un locale mentre baciava un’altra ragazza. La foto ed il video incriminato, ben presto, hanno fatto il giro del web ed adesso starà a Blanchito spiegare quanto successo. Andiamo quindi a vedere il ciclone che ha travolto l’artista nelle ultime ore.

Sanremo 2022, Blanco sorpreso a baciare un’altra ragazza: il video diventa virale

Nonostante i numerosi traguardi personali, ben presto le voci di gossip potrebbero travolgere Blanco. Infatti come è ben noto il cantante ha una fidanzata di nome Giulia alla quale è legato da circa due anni. Tuttavia però, complice anche il successo, sembra proprio che il rapporto tra i due stia vivendo di alti e bassi. A questo punto in molti hanno già parlato di crisi tra i due, sul piede di lasciarsi.

A complicare le cose ci pensano proprio gli eccessi di Riccardo Fabbriconi. Nell’ultimo periiodo anche il suocero del cantante è intervenuto sulla faccenda, ma la love story oramai sembrerebbe conclusa. Sui social infatti stanno girando foto e video di Blanco che bacia un’altra ragazza in un locale. Per questo motivo, adesso, in molti sono convinti che il cantante sia tornato single. Al momento però il diretto interessato ancora deve parlare sulle voci di gossip che lo stanno vedendo protagonista.