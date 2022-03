“Non sarà una grande donna di spettacolo”, celebre conduttore attacca Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis attaccata sul web da un celebre giornalista e conduttore. Cosa succede in queste ore: le sue parole

Nel mondo della Tv non è sempre tutto rose e fiori. Elisabetta Canalis dagli Stati Uniti è ritornata a lavorare in Italia: a far discutere è stato uno spot realizzato dalla 43enne. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La bellissima showgirl italiana naturalizzata statunitense, Elisabetta Canalis, è da poco tornata a lavorare nel suo Paese di origine ma non sono mancate le critiche. A far discutere particolarmente è stato uno spot sulla Liguria realizzato dall’ex Velina di Striscia la notizia.

Quest’ultimo è stato trasmesso nei giorni in cui si è tenuta la 72esima edizione del Festival di Sanremo e, come dicevamo, tutt’oggi continua a far discutere. A dire la propria in queste ore è stato un celebre giornalista e conduttore Mediaset: Maurizio Costanzo.

Elisabetta Canalis, la critica di Maurizio Costanzo ha spiazzato tutti

Ad attaccare Elisabetta Canalis è stato il giornalista e conduttore Maurizio Costando. Il marito della De Filippi attraverso la rubrica che cura sul settimanale Nuovo, ha chiosato: “Vedere la Canalis fare la pubblicità della bellissima Liguria con, alle spalle, i grattacieli di una città americana è strano”.

Maurizio ha sottolineato che il presidente della Regione ligure, Giovanni Toti, è libero di sperperare il denaro delle casse comunali come meglio crede ma “forse sarebbe stato meglio invitare la Canalis per un fine settimana a Portofino o alle Cinque Terre e far recitare Elisabetta in uno scenario coerente con lo scopo della pubblicità”.

Infine il celebre giornalista ha spezzato una lancia a favore di Elisabetta. L’ex Velina di Striscia la notizia spesso è stata accusata di non essere ben identificata nel mondo dello spettacolo ma Maurizio Costanzo ha detto: “Non sarà una grande donna di spettacolo ma non è nemmeno l’ultima arrivata…”. A far scatenare la polemica sullo spot è stato soprattutto il generosissimo compenso ricevuto dalla 43enne: 100mila euro.