Negoziato Russia-Ucraina, Casu (Pd) a iNews24: “Quello che vediamo è molto preoccupante, agiamo per la pace”

“Se la Russia smette di combattere finisce la Guerra. Se l’Ucraina smette di combattere finisce l’Ucraina”. Così, ai microfoni di iNews24, il deputato Andrea Casu (Pd) sui negoziati che in queste ore si discuteranno tra le delegazioni di Mosca e Kiev. “Non posso dire cosa avverrà nelle prossime ore, ma è chiaro che ci sono tanti elementi preoccupanti”.

Oggi è il giorno della seconda riunione per i negoziati tra Russia e Ucraina. Quale accordo potrebbe essere possibile, secondo lei, per Putin?

“L’attenzione del mondo è sul trovare un’intesa e che si smetta di dialogare con le armi, spianando la via alla democrazia. Quello che vediamo è molto preoccupante. L’atteggiamento di Putin è inaccettabile nei confronti dell’Ucraina e della comunità internazionale. Ieri c’è stata una forte condanna da parte dell’Onu, l’opinione pubblica mondiale sta prendendo una posizione chiara a favore del popolo ucraino, della democrazia e della libertà. Non posso dire cosa avverrà nelle prossime ore, ma è chiaro che ci sono tanti elementi preoccupanti. Preghiamo ed agiamo per trovare una soluzione pacifica”;

Il presidente Volodymyr Zelensky spera che l’Ucraina entri a far parte dell’Unione europea.

“L’eroismo della resistenza ucraina è un segnale forte per l’Europa e per l’Italia. Condivido la posizione del presidente del Consiglio Mario Draghi e sono convinto che l’unità nazionale in questo momento sia fondamentale. Non possiamo tornare all’idea che i confini possano essere disegnati con la forza e che la guerra possa essere considerata un metodo accettabile per definire le sfere di influenza. L’Europa ha già dimostrato la sua compattezza e questa è l’azione che serve. L’abbiamo visto anche con la pandemia, con il Pnrr, con l’idea condivisa di costruire un percorso che andasse oltre il virus e consentisse di affrontare in maniera solidale i grandi temi della transizione digitale ed ecologica verso l’equità. Mai come prima l’Europa è stata così unita e il fatto che sia guidata da una donna è un punto di forza. Stiamo affrontando a testa alta una situazione difficilissima. Dobbiamo mobilitarci a sostegno del popolo ucraino e lo stiamo già facendo”;

Come?

“Ieri, insieme ad oltre 270 parlamentari, ho partecipato allo sciopero della fame, accogliendo l’appello di Papa Francesco. Abbiamo organizzato per venerdì alle 19.30 in Campidoglio, su appello del primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri, una fiaccolata per la pace. Altre manifestazioni contro la guerra sono previste in tutta Italia e nel mondo. Come Pd di Roma stiamo raccogliendo beni da mandare lì attraverso la chiesa ucraina. Colgo l’occasione per dire ai cittadini che in questo momento non c’è bisogno di vestiti, ma di medicinali e cibo in scatola. Il Pd nazionale invece, sta rilanciando un’iniziativa di raccolta fondi in sinergia con le onlus. Serve solidarietà per le persone che stanno lasciando la loro casa per salvarsi la vita. Questo non riguarda solo l’Europa, ma tutti noi”;

L’Europa, inclusa l’Italia, ha fatto bene ad armare l’Ucraina?

“Il Parlamento ha votato compatto a sostegno della linea del Governo. Abbiamo votato per parti separate e anche se su qualche passaggio qualcuno si è astenuto, tutti condividiamo l’idea che in questa vicenda l’Europa debba avere un ruolo di difesa della pace. Il punto è che in questo momento, fino a che non prevarranno le ragioni della pace, assistiamo alla resistenza eroica di un popolo di fronte a un’aggressione inaccettabile. Non possiamo essere equidistanti tra queste due posizioni. È chiaro che l’Italia è dalla parte del presidente Zelensky e con l’Europa. Democrazia e libertà non sono valori negoziabili. In questo momento, se la Russia smette di combattere finisce la guerra, se l’Ucraina smette di combattere finisce l’Ucraina”;

Teme un conflitto mondiale?

“Ho la stessa paura di tutti. Dobbiamo scongiurare in tutti i modi un conflitto mondiale e deve esserci il più grande sforzo diplomatico. La scelta delle sanzioni serve ad evitarlo. Ma in questo momento c’è un solo soggetto che sta facendo un’aggressione inaccettabile nei confronti di un popolo democratico. Il timore di un conflitto mondiale c’è, ma stiamo cercando di evitare in tutti i modi di riaprire una pagina di storia che pensavamo di aver chiuso e che ora Putin sta riaprendo”.