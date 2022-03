Manuel Bortuzzo, un episodio che non ha convinto gli italiani: nuova polemica sul web

Manuel Bortuzzo ha abbandonato già da tempo il reality di Mediaset ma nella Casa si continua a parlare di lui: esplode la polemica.

L’ex promessa del nuoto ha dato tanto al GF Vip 6 ma se nella Casa di Cinecittà si continua a parlare di lui, nonostante abbia abbandonato da tempo il reality, è anche merito di Lulù Selassié. La principessa etiope in queste ore ha scatenato nuove polemiche: scopriamo cos’è successo.

Oltre a conquistare il cuore dei telespettatori e dei coinquilini del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha rapito quello di Lucrezia Selassiè. La più sensibile delle tre principesse approdate nella Casa del Grande Fratello si è perdutamente innamorata del 23enne triestino e dopo un primo periodo di alti e bassi con tanto di plateali adii, i due sono riusciti a trovare un sano equilibrio.

Nella Casa Lulù sente terribilmente la mancanza del suo fidanzato e durante la notte lo invoca a gran voce attraverso i sogni. Difatti la gieffina è stata immortalata dalle telecamere quando, nel corso della notte, ha sognato Manuel: “Manu, dov’è Manu? Vieni qua amore.. Mi manchi!”.

Lucrezia Selassié songa Manuel Bortuzzo nel corso della notte: è subito polemica sul web. Il motivo

Nel corso della notte Lucrezia Selassié ha sognato il suo fidanzato Manuel nella Casa del GF Vip 6. A gran voce la gieffina ha cercato Manuel: “Vieni qua, mi manchi”. E’ stato come un déjà vu. Ebbene, una scena simile a Cinecittà è stata vissuta con Miriana Trevisan. La showgirl napoletana una notte ha chiesto agli altri coinquilini se, come lei, avessero visto un fantasma aggirarsi per la camera.

Questa volta però, l’episodio di Lulù ha scatenato non poche polemiche. In molti credono che la principessa etiope abbia finto di sognare Manuel Bortuzzo solo per attirare l’attenzione. Staremo a vedere questa sera in puntata se Alfonso Signorini deciderà di tirare in ballo quando accaduto con la Selassiè, ma soprattutto cosa ne pensano gli altri inquilini della Casa.