Made in Sud, i prossimi conduttori arrivano da Sanremo: indiscrezione da favola!

Con l’addio di Stefano De Martino, la conduzione di Made in Sud è pronta per essere presa in carico da due grandi volti del Festival di Sanremo

I riflettori sul teatro degli studi Rai di Napoli si accendono, Made in Sud è pronto a tornare, ma senza il suo conduttore Stefano De Martino. Intanto che su Fatima Trotta aleggia un alone di mistero, ci sono già i due prossimi nomi.

Negli studi Rai di Napoli i riflettori stanno per riaccendersi su Made in Sud, ma con parecchie nuove novità. La prima è quella dell’addio di Stefano De Martino che, impegnato con Amici di Maria De Filippi, stando ad alcune indiscrezioni, deciderà di passare a Mediaset con anche un altro programma. Adesso, però, c’è da capire che fine farà l’altra sua metà professionale, Fatima Trotta, che fin qui l’ha accompagnato nell’avventura. Nel frattempo, comunque, cominciano a farsi i primi nomi sui possibili sostituti.

Per la prossima edizione di Made In Sud, intanto, sono aperti i casting. Con un annuncio sulla pagina Facebook, infatti, la produzione del programma ha svelato: “Lunedì 7 marzo 2022 presso il teatro Tam di Napoli si terranno i casting per nuovi comici da inserire nella prossima edizione di “Made in Sud”. Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo: madeinsud2022@gmail.com allegando il proprio curriculum e un

breve video di presentazione ( preferibilmente link vimeo o you tube). Gli ammessi al casting riceveranno successivamente una email di convocazione con le info dettagliate”.

Made in Sud, Rocco Hunt e Clementino alla conduzione per il 2022

Due rapper della scena campana, uno salernitano e l’altro avellinese, già noti al pubblico con le loro hit, nonché la partecipazione al Festival di Sanremo: chi meglio di Rocco Hunt e Clementino? Intanto che i telespettatori affezionati del programma spingono per il ritorno in scena di Gigi e Ross, l’indiscrezione sulla giovane coppia di cantanti fa impazzire i loro fan.

Ad accompagnarli, senza dubbio non mancherà un volto femminile: attualmente quelli più quotati sono Flora Canto, romana e moglie di Enrico Brignano o Lorella Boccia, ballerina professionista di Amici, della provincia di Napoli, moglie di Nicolò Presta e neo mamma di Luce Anthea. La prossima edizione è attesa per la primavera, i rumor sono già tanti: chi vedremo in prima serata su Rai 2?