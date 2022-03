Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi ha scelto proprio lei: pubblico sconvolto

Manca sempre meno alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 e intanto Ilary Blasi continua a lavorare sul cast: l’ultima scelta.

Grandi sorprese per la 16esima edizione de L’Isola dei Famosi. La Blasi avrebbe scelto una nuova naufraga mandando in estasi il pubblico del piccolo schermo: scopriamo insieme di chi si tratta.

Tra i naufraghi che approderanno sulla bellissima spiaggia dell’Honduras dovrebbe esserci anche Estefania Bernal. A lanciare l’indiscrezione è stata TvBlog. La modella argentina, per molti sconosciuta, porterà nel reality di Mediaset tutta la sua bellezza.

Ma a proposito del suo curriculum in Tv, la 26enne nel 2016 ha preso parte a Miss Universo e, successivamente, nel 2021 è stata vittima di una burla in una puntata di Scherzi a Parte. Intanto il pubblico dell’attesissimo reality show si sta chiedendo chi approderà in Honduras: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Isola dei Famosi, la nuova scelta di Ilary Blasi: scopriamo le novità della settima edizione

L’Isola dei Famosi 2022 presto tornerà sul piccolo schermo. Intanto sul web in molti sono curiosi di sapere da chi sarà formato il cast. Ebbene, i nomi rimbalzati sulle pagine del gossip sono tanti ma nessuno di questi ha ancora trovato conferma da parte della produzione. La stessa Ilary Blasi non si lascia scappare alcuna anticipazione.

Per il momento siamo in grado di comunicarvi che i concorrenti saranno divisi in due squadre: single e coppie. Quanto ai nomi che stanno circolando in rete, il primo gruppo dovrebbe essere composto da Matilde Brandi, Floriana Secondi, Nicole Daza, Roberta Morise, Estefania Bernal, Nicolas Vaporidis, Gianluca Tornese, Ilaria Galassi e Ilona Staller.

Quanto al gruppo delle coppie, quest’ultimo dovrebbe essere formato da Guendalina Tavassi col fratello Edoardo, Carmen Di Pietro col figlio Alessandro, Jeremias Rodriguez col padre Gustavo, Lory Del Santo col fidanzato e Clemente Russo con sua moglie. Non ci resta altro che attendere l’inizio de L’Isola per scoprire tutte le novità che il seguitissimo reality show di Mediaset ci riserverà per questo anno.