“Sei solo irrispettosa”, furiosa lite al GF Vip: Lulù scoppia in lacrime – VIDEO

Una lite per futili motivi e inaspettata, getta nella disperazione Lulù Selassié che si abbandona alle lacrime al GF Vip

Lulù non sta passando un periodo semplice, nonostante la finale la mancanza di sua sorella e del suo fidanzato si fanno sentire, pertanto la sensibilità è decisamente aumentata: di nuovo in lacrime dopo lo scontro.

Lulù Selassié è stata colta da un momento di grande sconforto in seguito ad un battibecco avvenuto con Barù. La seconda finalista del GF Vip 6 -soltanto dopo Delia Duran- è stata travolta dalla sua stessa sensibilità ed ha pianto ancora una volta dopo una discussione nata per motivi futili, ma da cui si è sentita profondamente attaccata.

Tutto è nato perché la Principessa Etiope ha voluto lavare un perizoma ed un copricuscino, incurante che nel frattempo c’è chi ha messo a lavare ed asciugare i suoi di vestiti e non solo. Ecco perché è nata una discussione all’interno della Casa, a gran voce, per altro con una persona inaspettata.

GF Vip 6, Lulù attaccata da Barù: “Sei irrispettosa!”

Nella serata di ieri, Barù e Lulù si sono ‘azzuffati’ per colpa di una lavatrice. In particolare, il nipote di Costantino della Gherardesca si è accorto che la Principessa Etiope si è recata in lavanderia togliendo dall’asciugatrice quello che c’era, evidentemente appartenente a Barù, ed ha messo un suo perizoma ed una federa. Immediatamente è scattata la reazione dell’enologo: “Quando li hai toccati non erano bagnati? Non te ne sei resa conto? Grazie Lulù”. Quest’ultima ha controbattuto: “Era un sacco di roba, non ho toccato uno ad uno per vedere se fossero asciutti o no”.

Nonostante la discussione sembrava essere morta lì, un attimo dopo Barù ha rincarato la dose: “Fai sempre lavatrici, con due robe: una mutanda ed un copricuscino. Non fai mai niente, né turni, né altro, sei solo irrispettosa. Non ti si può mai dire nulla, sei intoccabile, ti abbiamo anche lavato tutti i piatti perché hai lasciato uno schifo”. Queste parole hanno evidentemente ferito la Principessa Etiope che si è ritirata nella sua stanza con le lacrime in volto: “Tanto è sempre colpa mia”.