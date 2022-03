Il Paradiso delle signore, amatissima attrice dice addio: “Non ce l’ho fatta dopo il Covid”

Una delle attrici più amate de Il Paradiso delle Signore è pronta a dire addio. Il Covid è stata una mazzata troppo grande per lei: le sue parole.

In questi anni una delle serie più seguite della Rai è ‘Il Paradiso delle Signore’. In queste ore una delle protagoniste, nonché una delle attrici più amata, ha annunciato il suo addio alla soap opera: le parole dell’attrice.

Negli ultimi anni sta riscuotendo un grande successo la Serie televisiva Il Paradiso delle Signore, la soap opera di casa Rai. Tra le attrici più amate della serie troviamo anche Arianna Montefiori, che nel corso dell’ultima stagione ha vestito i panni di Laura Parisi, prima di dare il suo definitivo addio alla serie televisiva non appena ha contratto il Covid-19. Nelle scorse ore l’attrice su Instagram ha voluto chiarire ogni dubbio.

Infatti durante una sessione di Q&A con i fan sul suo profilo, ha voluto dare ulteriori delucidazioni sul suo addio alla serie. Infatti Arianna ha iniziato con una premessa chiara: “Il covid che ho preso un anno fa mi ha veramente buttata giù“. Dopo la premessa, l’attrice ha quindi deciso di spiegare ai fan per filo e per segno i motivi dietro il suo addio alla trasmissione. Andiamo quindi a vedere le sue parole rilasciate sulle stories di Instagram.

Il Paradiso delle Signore, Arianna Montefiori spiega il suo addio: “Il Covid mi ha buttato giù”

Arianna Montefiori su Instagram ha raccontato il suo addio ad ‘Il Paradiso delle Signore‘. L’attrice che interpretava Laura ha infatti affermato: “Ho deciso di non ritornare più sul set perché ero davvero mentalmente e fisicamente provata“. Inoltre a questa sua stanchezza per le continue riprese, si è aggiunto anche il Covid che ha condizionato ulteriormente la sua scelta di lasciare la soap opera prodotta dalla Rai.

Infatti l’attrice ha aggiunto: “Non c’è l’avrei fatto a sostenere i ritmi di quella serie e se non riesco a dare il massimo nelle cose preferisco non farle. Dovevo darmi tempo. È stata una scelta difficile ma giusta“. Ad oggi quindi l’unica cosa certa è che non rivedremo più Laura de ‘Il Paradiso delle Signore’. In merito al suo futuro, però, Arianna Montefiori ha deciso di mantenere il silenzio, non spoilerando niente ai suoi fan.