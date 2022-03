“Ha il 70 % di rischio di mortalità”. Confessione choc della protagonista di Amici 21: brividi

Una confessione fatta da una delle protagoniste di Amici 21 ha lasciato tutti senza parole. I fan sperano e pregano affinché tutto vada per il meglio.

A un passo dal Serale, una cattiva notizia ha scosso Amici 21. Veronica Peparini ha condiviso sul suo profilo Instagram un post dove ha espresso tutto il suo dolore per un virus contratto dalla sua cagnolina Nanda.

Veronica è un amante degli animali e spesso si è schierata a loro favore. Gli amici a quattro zampe sono parte integranti delle nostre vite e il loro benessere e stato di salute rappresentano una proprietà. L’insegnante del talent show, come affermato in precedenza, su Instagram ha pubblicato un post dove è apparsa davvero sconfortata.

Ha cercato supporto dai suoi fan raccontando cosa sta succedendo: “Noi speriamo che si rimetta presto ha il Parvo virus che su una cagnetta così piccola è pericolosissimo. Ha il 70 % di rischio di mortalità’..Devono risalire i globuli bianchi sennò non ce la fa’!! Ora è all ospedale lo so’ che per tante persone sembra meno importante perché è un cagnolino , ma un cagnolino diventa parte della tua famiglia”.

Una giornata non semplice per Veronica Peparini. Non possiamo sapere il modo in cui ha reagito nel suo piccolo alla notizia sulla sua cagnolina, ma sicuramente possiamo immaginare. Sconforto e tristezza uniti al dolore per la sorte che è toccato a Nanda. L’insegnante di Amici 21 dopo aver raccontato il dolore per la sua cannetta ha deciso di sfruttare i social per chiedere conforto e capirne anche di più.

La Peparini ha chiesto ai suoi fan se qualcuno di loro ha vissuto un qualcosa di simile: “Visto che si condividono tante cavolate certe volte, mi viene questa volta di condividere questa cosa che per noi è importante e magari qualcuno sa’ dirci qualcosa in più semmai avesse vissuto questa esperienza con questo virus”.

Veronica nonostante il pessimismo del momento, crede che la sua amica a quattro zampe possa riuscire a vincere questa dura battaglia. Non sarà sola Nanda perché i fan della Peparini con le loro preghiere e milioni di messaggi sperano di infonderle la giusta dose di energia che la porterà a farla uscire vincitrice.