Guerra Russia-Ucraina: intesa per il cessate il fuoco temporaneo. Putin annuncia risarcimenti per le famiglie dei caduti

Kiev ha annunciato un’intesa con Mosca per un cessate il fuoco temporaneo. L’Ucraina e la Russia organizzeranno canali di comunicazione speciali per interagire durante l’evacuazione dei civili. Lo aveva annunciato già il Ministero della Difesa russo: “Siamo pronti a creare corridoi umanitari ovunque, in qualsiasi momento”.

La seconda riunione per i negoziati tra Kiev e Mosca è cominciata con due ore di ritardo e si è tenuta a Brest, in Bielorussia. Yury Voskoresensky, analista bielorusso, ha affermato che l’Ucraina avrebbe chiesto di spostare la sede dei colloqui respongendo Belaya Vezha e chiedendo di “spostarli nei Paesi vicini”, ma la “delegazione russa è pronta a tenerli solo in Bielorussia per evitare provocazioni”. Kiev fin dall’inizio ha avvertito che non accetterà ultimatum da parte del Cremlino.

Il consigliere del presidente ucraino Mikhailo Podoliak, sul suo profilo Twitter ha annunciato: “Stiamo iniziando a parlare con i rappresentanti russi. All’ordine del giorno il cessate il fuoco immediato, armistizio e corridoi umanitari per l’allontanamento di civili da villaggi e città distrutti o costantemente bombardati”.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Con i negoziati ancora in corso, la portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova, ha affermato che la Russia “è disponibile a continuare a negoziare con l’Ucraina per evitare ulteriori spargimenti di sangue”.

Putin annuncia risarcimenti per le famiglie dei caduti

Putin ha annunciato l’erogazione di risarcimenti per i familiari dei soldati uccisi. Alle famiglie saranno trasferiti quasi 7,5 milioni di rubli (64mila euro), ai feriti andranno 3 milioni di rubli.

Zelensky chiede una No-fly Zone

In diretta dal suo bunker, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato: “Per noi è importante introdurre una No-fly zone”, anche perché “Se l’Ucraina cade, la Russia si prenderà i Paesi Baltici e l’Europa orientale”, denuncia.

Secondo Zelensky, le sanzioni contro Mosca “sono serie” e sono “un buon inizio”, e ringrazia anche i Paesi “per le forniture di armi ma questa finestra è costata la vita a tanti ucraini”. Ancora una volta il presidente ha affermato di temere “per la vita dei miei familiari”.

Inoltre ha chiesto di parlare direttamente con Putin, perché vede in un confronto con lo za “l’unico modo per fermare la guerra”. In conferenza stampa poi, Zelensky ha lanciato un appello all’Occidente affinché mandi aerei all’Ucraina: “Se non siete nelle condizioni di chiudere lo spazio aereo, allora datemi aerei”.

Putin: “Siamo in guerra contro i nazisti. Russia e Ucraina unico popolo”

Non si ferma la violenza russa e Putin in tv ha affermato: “Siamo in guerra con i neonazisti”. “I nostri militari forniscono corridoi sicuri per i civili”, ma aggiunge “i neonazisti ucraini lo impediscono e stanno trattando i civili come scudi umani”.

“Nessuno può rappresentare una minaccia per la Russia, neanche l’arma nucleare può spaventare il nostro esercito”. Ed aggiunge: “Non ritornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo”.

L”operazione speciale, continua Putin, “è condotta in accordo con i nostri programmi. Stiamo raggiungendo gli obiettivi e avendo successo”.

Scontri in attesa dei negoziati

Intanto la scorsa notte a Kiev e in altre città sono state sentite forti esplosioni. Secondo la Bbc, almeno quattro. Un funzionario del Pentagono ha fatto sapere che la Russia ha lanciato “più di 480 missili” da quando è cominciata l’invasione dell’Ucraina. I russi si stanno dirigendo verso Odessa e si preparano allo sbarco.

Secondo l’intelligence Usa citate dalla tv spagnola Rtve, in Crimea ci sono diverse navi in attesa dell’arrivo delle truppe di terra, per lanciare l’attacco dal mare. Le autorità di Odessa hanno chiesto ai cittadini di recarsi nei rifugi più vicini. Una nave mercantile estone è affondata al largo del porto della città dopo un’esplosione. Due membri dell’equipaggio della nave si sono salvati su una scialuppa, mentre gli altri quattro risultano dispersi.

A Zaporizhzhia, maggiore centrale nucleare europea e ucraina, le truppe russe hanno occupato l’area vicino alla località di Enerhodar. Il Kiev Indipendent ha rifeito di un attacco alla città di Izyum, dove sono morti 6 adulti e 2 bambini. Un deposito petrolifero a Chernihiv è stato colpito da un bombardamento durante un attacco aereo. Lo riporta la Cnn. Sale a 33 il bilancio dei civili uccisi a Chernihiv, 18 i feriti.

Funzionari ucraini hanno confermato anche la presenza dell’esercito russo a Kherson, mentre le forze armate ucraine fanno sapere che la città di Mariuol resta sotto il loro controllo. Secondo un comunicato ucraino, l’offensiva russa continua a Kiev, in particolare nei centri di Vyshgorod, al Nord della capitale, a Fastiv (Sudovest) e a Obukhiv (Sud). Respinte le voci della partecipazione della Bielorussia al conflitto.

Lavrov: “Troveremo una soluzione ma continueremo la demilitarizzazione”

“Sono sicuro che si troverà una soluzione alla crisi intorno all’Ucraina, le condizioni della Russia sono minime”. Così il ministro degli Esteri Sergey Lavrov alla stampa russa. “Mosca non può consentire minacce di attacco diretto alla Russia provenienti dall’Ucraina”. Per questa ragione, “l’operazione speciale” in corso sarà portata a temine. “Siamo pronti a parlare – ha detto Lavrov – ma continueremo la nostra operazione perché non possiamo permettere all’Ucraina di mantenere le infrastrutture che minacciano la sicurezza della Federazione russa. La demilitarizzazione sarà portata a termine nel senso che le infrastrutture e le armi che ci minacciano saranno distrutte”.