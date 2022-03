GF Vip 6, il pubblico non ha dubbi: c’è il nome del nuovo eliminato!

Spunta il nome del nuovo concorrente eliminato dal GF Vip 6. Andiamo a vedere chi lascerà stasera la casa più spiata dagli italiani.

Siamo entrati nelle fasi finali del Grande Fratello Vip 6. Infatti il prossimo 14 marzo andrà in onda la finalissima, che concluderà l’edizione più lunga della trasmissione. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere stasera in diretta.

Sono giornate decisive per le sorti del GF Vip, con diversi concorrenti che si preparano ad affrontare gli ultimi dieci giorni all’interno della casa. Siamo alle battute finali di quello che è stata l’edizione più lunga di sempre del reality, che ha sfinito sia i partecipanti che il pubblico a casa. Stasera quindi avremo una nuova eliminazione, che quindi andrà a determinare chi saranno i finalisti.

Ad oggi sono tantissimi i gieffini che hanno lasciato a casa. Tra questi ricordiamo: Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Eva Grimaldi, Carmen Russo, la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini, Federica Calemme, Gianluca Costantino, Kabir Bedi, Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo ed Alessandro Basciano. Mentre invece sono in nomination: Antonio Medugno, Davide Silvestri, Giucas Casella, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Andiamo quindi a vedere chi è il candidato numero uno ad abbandonare la casa.

GF Vip 6, spunta il nome del nuovo concorrente eliminato: chi rischia più di tutti

Questa sera in diretta vedremo chi viene eliminato dal Grande Fratello Vip 6 tra i cinque concorrenti in nomination. Infatti a rischiare sono Antonio Medugno, Davide Silvestri, Giucas Casella, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. La vera sorpresa è trovare in nomination proprio la Trevisan e la Codegoni che si sono rese protagoniste di dinamiche interessanti all’interno del reality show.

Mentre invece tra gli altri concorrenti in nomination troviamo Davide Silvestri e Giucas Casella che possono sfruttare un biglietto di ritorno. Stando ai sondaggi emersi sui vari social network ad abbandonare la casa dovrebbe essere proprio il noto prestigiatore. Sono pochissimi i fan pronti a salvare Giucas, che nonostante ciò anche durante questa edizione del reality si è contraddistinto per la sua simpatia. Vedremo quindi stasera chi verrà eliminato dalla trasmissione.