“Ha declinato l’invito”, Federica Panicucci senza parole: forfait di un gieffino

Una nuova puntata di Mattino Cinque è andata in onda questa mattina a partire dalle 08:45 come di consueto, ma con un’assenza pensante per Federica Panicucci

Federica Panicucci anche oggi ha avuto un ricco carnet di ospiti in studio e collegati da diverse parti del mondo: a dare forfait declinando l’invito è stato un gieffino dell’ultima edizione del reality show.

Questa mattina a partire dalle 08:45, Federica Panicucci ha dato il buongiorno a tutti i suoi telespettatori ed i suoi ospiti: in studio Patrizia Groppelli ed Emanuela Carcano, da casa Matteo Bassetti, il direttore Umberto Brindani, da Hong Kong Francesco Vitali e da Londra Luca Rigoni. Una puntata molto ricca che ha toccato diversi temi fino poi dedicare l’intera parte finale al Grande Fratello VIP.

Tutti hanno notato che, in studio, la conduttrice di Mattino Cinque si è tenuta a debita distanza dagli ospiti presenti, ma soprattutto era munita di mascherina perché a contatto con un positivo. Com’è noto, però, con la terza dose e senza sintomi è consentito proseguire regolarmente le proprie attività a patto che si abbia una mascherina FFP2, esattamente com’è apparsa su Canale 5 la padrona di casa.

Federica Panicucci senza parole, Biagio d’Anelli dà forfait

#GFVIP, Ci sono dei messaggi contro Miriana da parte di Biagio?! 😏 A #Mattino5 le donne si scagliano contro Biagio. Dove sarà la verità secondo voi? pic.twitter.com/6fG7p9YT8w — Mattino5 (@mattino5) March 2, 2022

Ieri, mercoledì 2 marzo, in studio c’è stato Biagio d’Anelli reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello VIP 6 in cui è rientrato per passare del tempo con Miriana Trevisan. Tuttavia, a Mattino Cinque la sua presenza non è stata graditissima perché ha ricevuto diversi attacchi. Per poter portare avanti un confronto costruttivo, Federica Panicucci l’ha invitato nuovamente in studio: “La puntata di ieri l’avete seguita…Io tra l’altro devo anche dire che abbiamo invitato Biagio D’Anelli a tornare oggi, ma ha preferito declinare l’invito”.

Ospite della puntata, però, è stata Arianna David, ex fidanzata di Biagio che ha fatto notare una cosa molto importante sulla Trevisan: “Mi è puzzato il suo comportamento quando Alfonso le ha mostrato lo striscione dell’aereo in cui è stato messo in dubbio l’amore tra lei e Biagio e il mio video. Lei tranquillamente non si è neppure posta il problema”.