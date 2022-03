DOC- Nelle tue mani, la terza stagione ci sarà: sorprese incredibili per il pubblico. Le grandi emozioni non sono ancora finite

Squadra che vince difficilmente si cambia e così è anche per le fiction della Rai che ha trovato un filone quasi inesauribile e vincente. La migliore dimostrazione è arrivata con DOC – Nelle tue mani perché la seconda stagione sta andando quasi meglio della prima.

Ormai tutti si sono affezionati al dottor Andrea Fanti e al suo staff, perché la chimica che si è creata sul set tra Luca Argentero, Matilde Gioli e gli altri attori è unica. Il pubblico l’ha capito e apprezza perché si immedesima nelle storie e in una sceneggiatura molto vicina alla realtà.

Ma la domanda che adesso tutti si fanno è: la magia di DOC finirò con l’ultima puntata di questa stagione oppure è destinata a finire? Una prima risposta è arrivata di recente dallo stesso Argentero che intervistato sul portale Davidemaggio.it ha spiegato di immaginare una serie tv completa solo dopo tre stagioni. Un po’ perché quello è il progetto delle serie di successo e un po’ perché era anche difficile concentrare tutto solo in due anni di programma.

DOC- Nelle tue mani, la terza stagione ci sarà: le anticipazioni di Matilde Gioli

Una conferma che è arrivata anche da Matilde Gioli che ha parlato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. “Cosa accadrà in futuro a Giulia? Lei in realtà è una roccia e per questo motivo le sfortune arrivano tutte a lei. Onestamente spero però in un futuro migliore”.

Potrà succedere soltanto se ci sarà una terza stagione e lei su questo è stata possibilista. “Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione, anche perché ci sono storie incompiute e il finale di questa stagione è aperto, soprattutto per il personaggio di Giulia”.

Un finale che anche il grande pubblico sta aspettando perché certe emozioni sono impagabili. In ogni caso è difficile che le riprese comincino prima della prossima estate e quindi dobbiamo immaginare che arriverà in prima setata ad inizio 2023 oppure in primavera.