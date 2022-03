Charlene di Monaco, c’è la data: l’indiscrezione fa tremare il palazzo. La principessa è quasi pronta, cosa farà nel prossimo futuro?

Da una settimana all’altra le notizie si inseguono e infiammano la curiosità: Perché l’unica notizia certa è che Charlene di Monaco è ancora ricoverata nella clinica svizzera che dallo scorso novembre è diventata la sua casa.

Ma intanto la principessa triste Charlene di Monaco potrebbe fare ritorno presto nel Principato. Diciamo che è un presto relativo, perché stiamo parlando di una linea temporale che andrà da qui ai prossimi due o tre mesi, ma intanto basta per sognare. E a Palazzo Grimaldi non tutti l’hanno presa bene perché c’era chi sperava doi non rivederla nemmeno più.

Solo cattiverie, forse, e intanto Charlene lontano dalla corte sta preparando la sua grande entrata in scena. Già, ma quando succederà? Ci sono due date possibili, legate ad altrettanti grandi eventi che saranno ospitato dal Principato di Monaco. Sarà quasi impossibile rivederla per il torneo di tennis ATP in aprile, ma tra maggio e giugno ce la farà, secondo le anticipazioni della stampa specializzata.

Charlene di Monaco, c’è la data: nel Principato stanno trattenendo il fiato

La prima data buona è quella 28-29 maggio, quando è in programma il GP di Formula 1 nel quale lei spesso è stata la madrina per premiare i piloti. Quello è uno dei momenti più attesi dell’anno nel Principato, sarebbe un ritorno in grande stile e in un ambiente che conosce bene visto che è anche grande amica di Charles Leclerc. L’anno scorso lo aveva saltato perché bloccata in Sudafrica, ma fino ad allora era sempre stato suo.

L’altra data buona, come spiega LC News, è quella del il 5 giugno, quando è in programma la ‘Riviera Water Bike Challenge‘, regata speciale con le moto d’acqua che parte dallo Yacht Club di Monaco. Il ricavato “sarà utilizzato per finanziare i progetti della Fondazione Charlene di Monaco che lotta per contrastare i casi di annegamento”, spiega un comunicato. E quale occasione migliore, promuovendo la sua Fondazione? Per ora Charlene è in esilio, ma tutti trattengono il fiato.