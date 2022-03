Barbara d’Urso colpita e affondata: scoppola senza precedenti

Un affronto bello e buono quello a Barbara d’Urso che è stata colpita ed affondata da un collega: conduttrice partenopea costretta alla ritirata

Il pilastro di Canale 5 comincia a perdere pezzi? Barbara d’Urso è stata al centro di tante discussioni ai vertici Mediaset, ma forse non abbastanza perché quanto ha raccolto è senza dubbio meno di quello che ci si aspettava.

La bella e brava conduttrice partenopea deve fare i conti della realtà: non è più lei la Regina del pomeriggio della TV italiana perché adesso spadroneggia un Re. Barbara d’Urso, infatti, nella giornata di ieri, mercoledì 2 marzo, ha raccolto 1.502.000 spettatori pari al 13.2% nella presentazione dalle 17:24 alle 17:37 e 1.867.000 spettatori pari al 14.5% dalle 17:41 alle 18:29 (I Saluti di 8 minuti a 1.880.000 e il 12.7%) con Pomeriggio Cinque su Canale 5.

Tuttavia, il diretto competitor Rai Uno, nel frattempo ha raccolto cifre ben maggiori con Alberto Matano: La Vita in Diretta ha raccolto 1.751.000 spettatori con il 15.8% nella presentazione dalle 17:07 alle 17:24 e 2.162.000 spettatori con il 16.9% dalle 17:24 alle 18:41. Una battaglia decisamente persa a mani basse dalla Carmelita che deve guardare adesso in faccia alla realtà.

Tutti gli ascolti della serata di mercoledì 2 marzo

Il ritorno di Vlahovic all’Artemio Franchi di Firenze dopo essere scappato dalla Viola per raggiungere i bianconeri, l’autogol di Venuti al 91′ e l’andata di Coppa Italia vinta per la Juventus ha fatto vincere la gara d’ascolti a Mediaset con 5.986.000 spettatori con uno share del 24.7% su Canale 5. Nonostante la vittoria, Fiorentina-Juventus ha raccolto qualche telespettatore in meno rispetto alla sfida di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter che ha raccolto 6.028.000 spettatori pari al 23.9% di share. Per quel che riguarda, invece, Rete 4 sono stati in 919.000 gli spettatori pari al 5.4% di share a seguire Controcorrente; su Italia 1, invece, Le Iene Show con Teo Mammucari e Belén Rodríguez è stato visto da 1.263.000 spettatori pari all’8%.

Per quel che riguarda le reti Rai, Bentornato Papà su Rai Uno ha raccolto 3.176.000 spettatori pari al 14.1% di share, Un’Ora Sola Vi Vorrei – Booster Edition di Enrico Brignano su Rai 2 ha interessato 1.042.000 spettatori pari al 4.5% di share. Per finire, su Rai Tre, Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? ha raccolto 1.877.000 spettatori con il 9.4% di share, grazie agli approfondimenti sulla guerra tra Russia e Ucraina.