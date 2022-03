Barbara D’Urso, annuncio in diretta: la novità fa impazzire i fan. Tutti mobilitati per il grande ritorno della conduttrice in prima serata

Ha dovuto aspettare molto, ingoiando anche critiche pesanti e invidiose, ma adesso Barbara D’Urso è pronta. Finalmente ha conquistato di nuovo un programma in prima serata e vuole giocarsi di nuovo tutte le sue carte.

Succederà da martedì 15 marzo per otto puntate complessive e sarà anche una formula tutta nuova per la quinta stagione del programma. Perché il nuovo titolo è ‘La Pupa e il Secchione Show‘ e l’idea è quella che la conduttrice aveva già proposto in occasione dell’ultimo Grande Fratello.

Un mix tra personaggi noti e assoluti sconosciuti che faranno parte del cast. Saranno loro a vivere nella villa che è stata affittata dalla produzione del programma e ad entrare a stretto contatto con il pubblico.

Barbara D’Urso, annuncio in diretta: cosa succederàù nelle otto puntate del programma

Per ora Barbara D’Urso ha svelato le location, come la residenza ma anche lo studio che caratterizzerà il programma: “Ci saranno tanti secchioni e secchione – ha spiegato – tanti pupi e pupe conosciuti e non conosciuti. Vivranno in una villa da sogno. E poi ci sarà una giuria agguerritissima“.

Ma non aspettatevi grandi soprese in giuria perché sarà formata da personaggi notissimi al pubblico. I primi due nomi sono quelli di Antonella Elia e Federico Fashion Style. Poi però ci sarà anche un terzo personaggio che per ora rimane segreto. Molti indizi portano a Soleil Sorge che probabilmente fino al 14 marzo sarà impegnata al Grande Fratello Vip 6 e quindi è tutto da vedere.

#ESCLUSIVA per tutti gli amici di #Pomeriggio5: un nuovo promo per scoprire i primi protagonisti conosciuti de #LaPupaeilSecchioneShow! 🤩 Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1 e in streaming su @MediasetPlay! pic.twitter.com/dt0wr16ZKA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 2, 2022

Invece a i protagonisti del La Pupa e il Secchione arriveranno Flavia Vento, Paola Caruso, Nicolò Scalfi da Caduta Libera, Francesco Chiofalo (lanciato da Temptation Island) e Aristide Malnati. Secondo le ultime indiscrezioni, la D’Urso potrebbe partecipare alla finale del GF Vip 6 propri per lanciare il suo programma. Ormai manca poco e la curiosità del pubblico sta per essere soddisfatta.