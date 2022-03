Antonella Clerici, sventato l’incidente: momento di panico per l’amata conduttrice

Momento di panico per l’amatissima conduttrice Rai. Antonella Clerici ha sventato l’ennesimo incidente: “Stavo per volare”

La simpaticissima e amatissima Antonella Clerici ha sventato l’ennesimo incidente. Era al timone di E’ sempre mezzogiorno quando ha spaventato il pubblico di Rai Uno: scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

Antonella Clerici era sul finale del suo seguitissimo format mattutino, E’ sempre mezzogiorno, quando di faccia ha rischiato di cadere a terra. La bionda conduttrice stava raggiungendo il centro dello studio per salutare il suo pubblico ma qualcosa sul pavimento l’ha fatta inciampare.

Non sarebbe stata la prima vola questa per la conduttrice originaria di Legnano. Difatti Antonella è ben nota al pubblico di Rai Uno per questi particolari siparietti. Già alcuni mesi fa il video di uno scivolone della Clerici è diventato virale: la 58enne in occasione del Dantedì decise di impersonare Beatrice assieme al suo Dante (Alfio), ma proprio mentre stava prendendo posto sulla solita altalena, il vestito in raso la fece improvvisamente scivolare.

Antonella Clerici, sventato l’incidente in diretta: “Solo questo mancava”

Nella puntata odierna di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha rischiato di cadere faccia in avanti. Fortunatamente, però, la bionda conduttrice è riuscita a sventare il volo ridendoci su: “Uh, stavo per volare.. Solo questo mancava”, ha chiosato la 58enne originaria di Legnano.

Intanto, cadute a parte, anche la puntata di oggi è stata un grande successo. Antonella in apertura ha puntato l’attenzione sulla guerra tra Ucraina e Russia. La bionda conduttrice ha rivolto un pensiero ai più giovani nonché agli anziani che mai avrebbero immaginato di rivivere un momento così terribile. Già nei giorni scorsi la Clerici ha dichiarato: “Pensavamo che i libri di storia fossero ormai chiusi e invece bisognerà aggiungere delle pagine, perché tutto questo un giorno verrà studiato”.