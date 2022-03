Anticipazioni Uomini e Donne, scintille al Trono Over: svolta per Matteo?

Una nuova puntata di Uomini e Donne andrà in onda oggi, giovedì 3 marzo, con tante altre scintille tra i cavaliere del Trono Over

Trono Over e Trono Classico: questo codice binario sembra perfettamente funzionante nello studio di Maria De Filippi dove trovano spazio entrambi. Oggi assisteremo a tante altre scintille e ad un possibile punto di svolta per Matteo Ranieri.

Nelle scorse puntate, Matteo Ranieri è stato in studio a scaldare il trono perché per lui non c’erano corteggiatrici: Federica Aversano, infatti, è stata obbligata a far rientro presso la propria residenza in seguito al rilevamento della temperatura oltre quella consentita dai protocolli Covid. Pertanto, nei giorni scorsi, il Trono Classico si è incentrato principalmente su Luca Salatino, fin quando per Matteo non è arrivata una nuova corteggiatrice.

Intanto che Federica sconta la sua malattia presso il proprio domicilio, Matteo è uscito in esterna con la nuova corteggiatrice: può nascere qualcosa tra i due? Certamente adesso il gioco si fa più avvincente, perché se prima il tronista aveva un’unica opzione e avrebbe potuto fare una scelta ‘obbligata’ adesso si mette in gioco un’altra persona che potrebbe portarlo dalla sua parte: chi sarà la scelta finale di Matteo?

Luca Salatino non se la passa molto meglio rispetto al suo compagno di Trono, tra Soraya e Lilli: oggi, al centro dello studio il tronista vorrà rivivere l’emozione dell’esterna con Soraya scaturendo una reazione assurda in Lilli.

Anticipazioni Uomini e Donne, Biagio e Armando protagonisti del Trono Over

Biagio Di Maro ed Armando Incarnato non se le sono mandate a dire nelle scorse puntate, oggi tornano nuovamente protagonisti, ma ognuno per conto proprio. Da un lato, il cavaliere partenopeo Biagio racconterà di come procede la sua conoscenza con Stella; dall’altro, il cavaliere partenopeo Armando assisterà alla prima esterna con la ragazza che è scesa appositamente per corteggiare lui.

Le due new entry del Trono Over si sono subito messe in gioco: Daniela e Sara hanno avuto l’occasione di conoscere un unico cavaliere, Giovanni, ma successivamente hanno deciso di mettersi in gioco ed ampliare i loro orizzonti. In particolare, Sara si ricrederà su Gianluca, un cavaliere interessato a lei che, fin qui, la dama non aveva minimamente calcolato.