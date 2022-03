Amici 21, super ospiti e giuria d’eccezione per il Serale: telespettatori in visibilio

Il Serale di Amici 21 si avvicina e la lista degli ospiti e del corpo della giuria hanno letteralmente mandato in fermento il pubblico. Nessuno ancora riesce a credere che sia vero.

Amici 21 sta volgendo al termine. La fine non è altro che un nuovo inizio, e nel caso del talent show di Canale 5 la fine combacia con l’inizio del tanto atteso Serale.

Come ogni anno il pubblico di Mediaset sa che oltre alle conferme, Maria De Filippi è pronta a sorprendere tutti con sorprese straordinarie. Ospiti e giudici super stanno per esordire sul piccolo schermo sponda Amici 21. La prima puntata andrà in onda da sabato 19 marzo, sarà allora conosceremo finalmente chi saranno i protagonisti che si giocheranno le chance per la vittoria finale. In attesa dell’ultimo atto, in queste ore Riccardo Signoretti sul nuovo numero di Nuovo ha parlato della giuria di questa edizione e anche di una gradita ospite.

Tra le righe della succitata rivista, il primo nome emerso come giudice del Serale di Amici 21 è quello di Giorgia. La cantante, tra le più amate e stimate nel nostro Paese, potrebbe ricoprire questo ruolo. Inoltre la cantante in questa edizione di Amici è stata ospite come giudice esterno della sfida di canto, ma ha anche duettato con Mara Sattei (ex allieva della scuola) presentando la loro collaborazione.

Amici 21, super ospiti e giuria d’eccezione per il Serale: i nomi mandano fomentano i fan

Dopo una novità, una conferma. Il settimanale Nuovo da per certa la presenza di Stefano De Martino. I rumor inerenti al conduttore di Stasera Tutto è Possibile sono sempre più insistenti. Si infittiscono con il passare dei giorni. Secondo queste voci l’ex ballerino del talent show condotto da Maria De Filippi potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di giudice del Serale di Amici 21, come già accaduto nella passata stagione.

Il terzo nome è quello di Giulia Michelini. Nuovo è certo che l’attrice sarà presto tra i giudici di questa nuova edizione del Serale di Amici. Nel corso di questa stagione l’artista ha avuto la possibilità di fare da giudice per le sfide di canto. Che sia arrivata per lei la possibilità di tornare per il Serale.

Per ultimo un ritorno tanto sorprendente quanto inatteso. Nuovo ha annunciato anche la presenza di Belen Rodriguez, come ospite fissa del Serale di Amici 21. La conduttrice, impegnata nella condizione dello show Le Iene, ritroverebbe il suo ex marito Stefano De Martino. In questi mesi si è spesso parlato di un possibile ritorno di fiamma per la coppia e se non fosse vero, chissà che Maria non ci metta la buona parola, proprio come a C’è posta per te.