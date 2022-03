WhatsApp, il trucco per adoperarlo senza connessione internet: spettacolo!

Spunta in rete un trucco per utilizzare WhatsApp senza alcuna connessione internet. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile farlo.

Sono sempre tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp. Uno di questi vi permetterà di utilizzarlo senza alcuna connessione internet. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile farlo e perché il trucco è a dir poco geniale.

Su WhatsApp sono oramai tantissime le funzioni da utilizzare al suo interno. Ma è enorme anche il numero di trucchi che è possibile utilizzare all’interno dell’applicazione. L’ultimo escamotage scoperto dagli utenti, vi permetterà di utilizzarlo senza alcuna connessione ad internet. Questo trucco è a dir poco geniale e ci permetterà di non rimanere senza l’applicazione di messaggistica di Meta, continuando quindi a chattare con amici e parenti.

Infatti per prima cosa bisognerà scaricare l’applicazione Yoga VPN. Successivamente bisognerà andare sulle impostazioni del nostro cellulare e proseguire su Reti mobili e poi su Nomi punti di accesso – APN. Arrivati qui dovrete assicurarvi che il vostro smartphone sia inserito correttamente. Inoltre per far sì che il trucco vada a buon fine non dovrete avere soldi sul vostro cellulare. Una volta fatte tutte le verifiche del caso dovrete cliccare su Avvio Rapido e successivamente WhatsApp. Così facendo potrete messaggiare anche senza connessione.

WhatsApp, nuovo cambiamento per le Chat: tutte le novità in arrivo

L’applicazione più in evoluzione dell’ultimo periodo è senza ombra di dubbio WhatsApp. Il servizio di messaggistica di Meta, infatti, è sempre pronta ad aggiornarsi e da poco ha introdotto anche la funzionalità multi-dispositivo. Le novità non sono finite qua però, visto che tutti gli utenti potranno sperimentare tutte le nuove funzionalità in arrivo scaricando la versione Beta.

Gli esperti di WABetaInfo hanno analizzato la versione 2.22.6.3 dell’app. Infatti proprio qui gli insider hanno scoperto una nuova scorciatoia per la ricerca all’interno di una chat. Oltre alle funzioni già presenti, infatti, cliccando i tre pallini troverete la novità pronta ad essere introdotta dagli sviluppatori di Meta. La terza nuovissima icona è una lente di ingrandimento, che se premuta permetterà di fare una ricerca all’interno della chat della persona con cui stiamo parlando. Lo scopo della funzione è quella di arrivare più facilmente all’azione desiderata.