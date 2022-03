Verissimo, cambia tutto: la richiesta di Mediaset a Silvia Toffanin

Per Verissimo e la conduttrice Silvia Toffanin potrebbe cambiare tutto a partire dalla metà di marzo. Ecco cosa ha in serbo Mediaset per l’apprezzatissima conduttrice che quest’anno continua a sbancare i dati dell’Auditel.

Questa stagione televisiva sta confermando la bravura e la maturità professionale di Silvia Toffanin, che sta portando Verissimo a battere ogni record. Gli ascolti del fortunato programma continuano a collocarlo nel vertice di fascia. La media di spettatori è di oltre due milioni e mezzo, soprattutto quelli più difficili da fidelizzare, ovvero i più giovani.

Silvia Toffanin ha mostrato anche di essere molto versatile quando ha accettato la conduzione per una settimana di Striscia la Notizia. Secondo l’amica e collega Michelle Hunziker la presentatrice è nata per fare quel programma, ed effettivamente ha subito conquistato il pubblico anche in questo ruolo del tutto inedito per lei.

L’unica conduttrice capace di battere Mara Venier

Verissimo e Silvia Toffanin si sono rivelate le uniche armi vincenti di Mediaset per battere l’eterna rivale della domenica, ovvero Mara Venier ed il suo Domenica In. La scelta del direttore di rete, Piersilvio Berlusconi, di cancellare Live – Non è la D’Urso e sostituirlo con il programma di interviste della Toffanin si è rivelata una decisione vincente.

Verissimo sta anche raccogliendo più ascolti di Amici 21, anche se il portale Dagospia aveva rivelato che il 13 marzo dovrebbe essere l’ultima domenica in cui dovrebbe essere trasmesso su Canale 5. Questa è anche l’ultima giornata in cui il talent-show di Maria De Filippi andrà in onda di pomeriggio, perchè poi inizierà il Serale.

Verissimo, ecco i piani di Mediaset per il futuro di Silvia Toffanin

Secondo numerose indiscrezioni riportate da www.gossipetv.it, Piersilvio Berlusconi starebbe pensando di continuare a trasmettere Verissimo di domenica, raddoppiando l’appuntamento: Silvia Toffanin non avrebbe ancora accettato la proposta. Se anche con questa formula dovesse sbancare negli ascolti, sarebbe la sua consacrazione definitiva.

Ecco alcune anticipazioni riguardo le prossime puntate di Verissimo che andranno in onda il 5 e 6 marzo: