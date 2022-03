Uomini e Donne, colpo di scena nelle nuove registrazioni: eliminata proprio lei!

Nuovo colpo di scena nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Un tronista a sorpresa elimina una corteggiatrice: tutte le anticipazioni.

Oggi torna Uomini e Donne con un nuovo appuntamento. Nel corso della puntata, i telespettatori potranno assistere ad un colpo di scena a dir poco inaspettato. Un tronista eliminerà a sorpresa una corteggiatrice.

Spuntano le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e Donne, che andrà in onda nel primo pomeriggio di questo mercoledì 2 marzo. Infatti stando ai portali specializzati, il protagonista assoluto sarà Matteo Ranieri. L’indecisione e la mancanza di apertura sta caratterizzando il percorso del tronista, che ha preso una nuova e controversa decisione su Federica Aversano.

A svelare il tutto ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover. Stando all’insider, infatti, Matteo ha confessato in studio di non aver pensato alla corteggiatrice nel periodo in cui è stata assente. Un vero e proprio colpo di scena, con il tronista che è stato colpito dal suo non provare sentimenti nei confronti della corteggiatrice. Quindi Federica non sarebbe la ragazza ideale per lui. Inoltre l’Aversano, per problemi di salute non ha potuto partecipare ad alcune registrazioni.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri a corto di corteggiatrici? Cosa succede adesso

Federica Aversano in diverse registrazioni è stata assente a causa di diversi problemi di salute, che l’hanno tenuta lontana dallo studio di Canale 5. Proprio in questo arco di tempo Matteo Ranieri ha preso la decisione di eliminare Federica! Una volta ascoltata l’opinione del tronista, la corteggiatrice delusa deciderà di abbandonare lo studio. Matteo proverà a raggiungerla dietro le quinte, senza mai far rientro in studio.

La decisione del tronista verrà duramente criticata. Maria De Filippi, quindi, proverà a far riflettere l’influencer. In difesa di Federica, inoltre interverrà anche Soraya, corteggiatrice di Luca Salatino. Proprio Soraya metterà in risalto le parole di Mateto che hanno fatto del male a Federica. Infatti proprio la Aversano stava per scoppiare a piangere e la collega corteggiatrice tuonerà: “Se ne sono accorti tutti in studio“.

A prendere la parola poi ci penseranno Gianni Sperti e Luca Salatino. L’altro tronista in questo tempo è diventato amico a Matteo, ma nonostante ciò si dirà sorpreso dal suo comportamento nei confronti di Federica. Mentre invece l’opinionista metterà in risalto come Ranieri non abbia le idee chiare in questo momento. Appuntamento quindi alle ore 14:45 per un nuovo appuntamento di Uomini e Donne.