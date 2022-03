Un Posto al Sole, protagonista rivela: “Ho avuto due tumori”. Fan sconvolti

Amato protagonista della storica soap opera napoletana, Un Posto al Sole, parla della sua battaglia contro il cancro: rivelazione choc.

“Ho avuto due tumori che ho tolto proprio dieci giorni fa”, con queste parole amato protagonista di Un Posto al Sole ha annunciato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato.

A parlare della sua battaglia contro il cancro è stato Patrizio Rispo che nella seguitissima soap opera interpreta il portiere di Palazzo Palladini, Raffaele Giordano. L’attore ha scoperto per puro caso di avere un cancro alla prostata: “La diagnosi l’ho avuta quando mi chiesero di girare uno spot sulla prevenzione”.

Dopo sei lunghissimi anni Rispo ha deciso di lasciarsi andare ai microfoni de Il Mattino dove ha spiegato minuziosamente quanto è successo: “Da quel giorno sono stato anche io sotto stretta sorveglianza”. Ma come mai l’attore ha deciso di sottoporti all’operazione dopo sei anni dalla scoperta della malattia?

Patrizio Rispo, protagonista di Un Posto al Sole, si è sottoposto all’esportazione del tumore alla prostata: le sue parole

Dopo sei lunghissimi anni dalla scoperta della malattia alla prostata, Patrizio Rispo si è finalmente sottoposto all’esportazione del tumore. L’attore ha rivelato che avrebbe dovuto farlo subito dopo la diagnosi, nel 2016, ma in sala operatoria è successo uno strano episodio.

“Ero in sala operatoria quando andò via la corrente elettrica. Mi dissero di ritornare la sera, che con i generatori avrebbero potuto procedere”, ha rivelato Rispo sottolineando che: “La corrente elettrica, quella sera, non era ancora tornata: lo interpretai come un segnale di mia madre, che non voleva mi operassi“.

Finalmente però il portiere di Palazzo Palladini ha messo la parola fine a questa terribile vicenda seppure abbia dichiarato di aver convissuto in maniera tranquilla con la malattia: “Temevo di più le conseguenze dell’operazione. E la mia attesa vigile ha consentito alla ricerca di fare importanti passi avanti“.

Infine il suo appello: “Non faccio altro che sostenere campagne di prevenzione perché sono l’unica grande difesa dalle malattie, come dimostra quel che è successo a me. Ma la prima medicina è nella testa“. Patrizio Rispo, attraverso Il Mattino ha invitato tutti a fare i controlli e ad aderire agli screening.