Ucraina: la piccola Elisa raggiunge Palermo dopo la fuga dalle bombe

È finito un incubo. La piccola Elisa, bambina di 8 anni affetta da una grave forma di disabilità, è riuscita a fuggire da Kiev assieme alla madre e alla sorella più grande. Le donne hanno raggiunto l'aeroporto di Palermo con un volo da Cracovia. "Abbiamo viaggiato per più di 20 ore senza mai fermarci", dice Mamma Elena, che era partita dalla Sicilia per l'Ucraina con l'obiettivo di riportare in Italia la figlia più grande. Una storia a lieto fine nell'orrore di questa guerra.