Stefano De Martino, stop improvviso: batosta inaspettata per lo showman partenopeo

Stop improvviso per Stefano De Martino che deve guardarsi obbligatoriamente le spalle e capire cos’è che non va

Stefano De Martino stava vivendo un gran bel momento di gloria fin qui, fino ad una battuta d’arresto improvvisa che ha fatto vacillare ogni certezza: quale sarà la sua reazione?

Da 3 settimane, Stefano De Martino è in onda ogni martedì in prima serata con Stasera Tutto è Possibile per il suo terzo anno di seguito. Lo showman partenopeo ha dovuto ereditare la pesante striscia di successi di Amadeus e l’ha fatto egregiamente contando sulla presenza fissa di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo con cui è molto amico, soprattuto all’esterno del programma.

Tuttavia, la puntata di ieri, martedì 1 marzo, non è andata come sperato, ma anzi ha subito un calo rispetto alla puntata Il giro del mondo in 80 step del 22 febbraio. Rai 2 con Stasera Tutto è Possibile ha raccolto, infatti, 1.437.000 spettatori pari al 7.6% di share contro i 1.764.000 spettatori pari al 8.9% di share della scorsa settimana.

Ad ogni modo, non si può parlare di risultato deludente, visto e considerato che ieri Stefano De Martino ha dovuto lottare soprattutto contro il derby in Coppa Italia tra Milan e Inter conclusosi 0-0.

Tutti gli ascolti TV della serata di martedì 1 marzo

A riscuotere il maggior successo in termini d’ascolti è il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, nonché sfida tra prima e seconda in classifica in campionato, nonostante sia terminata sullo 0-0. Su Canale 5 sono stati in 6.028.000 gli spettatori pari al 23.9% di share a far vincere la gara d’ascolti alla Mediaset. Per quanto riguarda, invece, Rete 4, Fuori dal Coro ha totalizzato 1.031.000 spettatori con il 5.7% di share; Italia 1 con Grease ha catturato l’attenzione di 782.000 spettatori pari al 3.3% di share.

Nonostante la supremazia di Mediaset, Rai Uno è riuscita a tenere botta con l’ultima puntata di Lea – Un Nuovo Giorno che ha conquistato 4.830.000 spettatori pari al 21.1% di share (primo episodio dalle 21.39 alle 22.36 con 4.886.000 spettatori il 19.3%, il seconda dalle 22.36 alle 23.32 con 4.773.000 spettatori con il 23.3% di share). Per finire, su Rai Tre, #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.080.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.