Soleil Sorge, adesso è certo: farà parte del cast. Fan al settimo cielo

Grandi novità per il futuro di Soleil Sorge: subito dopo il GF Vip 6 l’influencer approderà nel cast di un altro programma

Soleil Sorge ancora non è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 che già si pensa al suo futuro in Tv. Scopriamo quali sono i progetti riservati alla bellissima 27enne: pubblico al settimo cielo.

Mancano ancora alcune puntate prima della finale del GF Vip 6, edizione che ha superato ogni record in termini di durata, e intanto già si pensa al futuro di una protagonista che nella casa di Cinecittà ha dato tanto: Soleil Sorge. L’influencer sarà presente nel cast di un attesissimo show.

Ebbene, conclusa quest’ultima edizione del reality di Mediaset, sul piccolo schermo tornerà La Pupa e il Secchione con Barbara D’Urso al timone: la conduttrice napoletana per il suo programma ha richiesto la partecipazione della Sorge. Stando a quanto dichiarato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, la presenza della gieffina nel cast è certo.

Soleil Sorge, dopo il GF Vip 6 entrerà nel cast de La Pupa e il Secchione: tutti i dettagli

Era da tempo che il nome dell’influencer rimbalzava sulle pagine del gossip ma adesso la sua partecipazione a La Pupa e il Secchio dovrebbe essere cosa certa. Intanto c’è chi si chiede in che vesti la gieffina prenderà parte al programma. Ebbene, Soleil Sorge farà da opinionista al fianco della D’Urso.

Come ha dichiarato su Dagospia Giuseppe Candela, “del trash non si butta via niente”. Difatti, il GF Vip 6 si concluderà il 14 marzo e qualora Soleil dovesse arrivare in finale, ha solo 24 ore per potersi riprendere da questa lunghissima esperienza e andare a sostenere la Carmelita. “A Cologno Monzese hanno deciso di puntare su Soleil Sorge per bissare l’operazione Zorzi, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip fu promosso come opinionista all’Isola dei Famosi”, ha aggiunto il giornalista confermando la presenza della Sorge a La Pupa e il Secchione.