“Salto la puntata di giovedì”: sangue e lacrime al GF Vip 6, panico tra i coinquilini – VIDEO

Il GF Vip 6 va nel panico. Sangue e lacrime allertano i coinquilini che non si spiegano come sia successo tutto. Il video rende tutto più chiaro.

Gli inconvenienti sono sempre dietro l’angolo. Come in un’imboscata sono lì che ti attendono e ti assaltano quando meno te lo aspetti.

Per conferma chiedere a Miriana Trevisan e Lulù Selassié. La showgirl, volto della trasmissione storica Non è la Rai, la notte prima della diretta di lunedì ha avuto un malore improvviso. Si è sentita male a tal punto da non riuscire neppure a camminare. La regia ha deciso di staccare l’inquadratura sulla scena, ma successivamente è trapelato il motivo del suo malore.

Miriana Trevisan era corsa in confessionale per spiegare agli autori cosa stava accadendo quando è uscita di tutta fretta per tornare in stanza. Non riusciva più neppure a stare in piedi. Lulù ha richiamato l’attenzione di Barù, il quale ha subito lasciato ciò che stava facendo in cucina per andare in soccorso della coinquilina. “Non riesce a camminare, è stato operata prima di entrare…”, è stata l’affermazione fatta da Lulù per chiedere aiuto a Barù.

La causa del malore sembra essere strettamente legata a un problema gastrointestinale. La stessa Miriana avrebbe raccontato di aver consumato diversi cibi che non le hanno fatto bene. Dopo il malore di Miriana si è ripresa ma da evidenziare che Jessica non ha abbandonato la sua amica, anzi insieme a Barù ha dormito nel suo letto.

Sangue e lacrime al GF Vip 6, panico tra i coinquilini: salta la puntata di giovedì – VIDEO

Dopo Miriana Trevisan è toccato a Lulù Selassié. La principessina è stata colpita per sbaglio da Soleil Sorge. Ieri sera il GF ha organizzato un party e le ragazze dopo cena sono andate in giardino a ballare le hit di JLo, Cardi B e Lil Wayne. Dopo diverse coreografie all’aperto Lulù, Sophie, Soleil e Delia si sono spostate in piscina e durante uno dei loro balletti la Sorge ha rifilato una gomitata in faccia alla principessa etiope.

“Lulù ti esce il sangue? – le ha fatto notare Jessica. – Tranquilla, bagnati. Io vado a cercare il ghiaccio”. “Mi sono fatta male ragazza molto, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy – ha detto in preda al panico la fidanzata di Manuel Bortuzzo. – Io giovedì non posso essere in puntata. Non hai capito, non posso esserci, no giovedì non vengo, giovedì non potrò venire. Non posso stare in puntata, no non posso! Aiuto, non posso venire giovedì, non posso Jessy, ho il labbro gigante. Jessica no guarda non so cosa fare qui. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente. Prendi il ghiaccio sì portamelo”.

Dopo aver aiutato sua sorella minore, Jessica Selassié è tornata in piscina per aggiornare agli altri gieffini, tranquillizzandoli: “Ha preso un colpo alla bocca, adesso è in bagno che cerca di lavarsi bene. Ha un labbro gigante, davvero grosso. Le è uscito tutto il sangue dalle labbra, adesso ho chiesto al GF del ghiaccio per fermare tutto. Ora me lo portano e torno da lei per aiutarla”.