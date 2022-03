Russia-Ucraina, la Cina evacua migliaia di civili e spinge al negoziato

La posizione della Cina è molto delicata. Nel Consiglio di Sicurezza Onu, Pechino si è astenuta nel voto di condanna della Russia. La come scrive il Financial Times, "si offre come pacificatrice".

I media di Pechino stanno definendo la partenza dei cittadini cinesi in Ucraina “una delle più grandi operazioni di recupero di cittadini all’estero nella storia della Cina”. E sottolineano che “in soli due giorni sono già stati portati fuori dall’Ucraina 2300 residenti cinesi, con un imponente impiego di autobus scortati da personale diplomatico e forze di polizia locali”.

La Cina ha attivato solo ieri un canale di dialogo con l’Ucraina, cercando di recuperare credibilità come “grande potenza responsabile” nella gestione della crisi. Ieri il ministro degli Esteri Wang Yi ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino Dmytro Kuleba e ha affermato per la prima volta la posizione della Cina che è “aperta, trasparente e coerente”, dal momento che “sostiene sempre che la sovranità popolare e l’integrità territoriale di tutti i Paesi dovrebbero essere rispettate”. Pechino non prende posizioni nei confronti di Kiev perché Putin ritiene che vaste parti del territorio ucraino siano in realtà russe.

Yi “ha affermato che la situazione in Ucraina è cambiata rapidamente e la Cina si rammarica per lo scoppio di un conflitto ed è estremamente preoccupata per le sofferenze dei civili”. Quindi, “la Repubblica popolare chiede a Ucraina e Russia di trovare una soluzione alla questione attraverso negoziati e sostiene ogni sforzo internazionale che possa portare a una soluzione politica”.

Nelle settimane antecedenti all’invasione russa, i consiglieri di politica estera cinese avevano sostenuto che non sarebbe scoppiata una guerra e che Washington era allarmista.