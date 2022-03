Prezzi benzina e diesel, nuova pesantisisma batosta: gli italiani sono infuriati. Continua l’ascesa senza fine del prezzo dei carburanti

L’instabilità internazionale legata alla guerra tra Russia e Ucraina non aiuta a calmierare i costi di un settore in grave crisi. I cittadini italiani sono martorizzati da questi continui balzi verso l’alto.

Purtroppo come se non fossero bastati i due anni di pandemia a mettere in ginocchio le famiglie italiane, ora c’è di mezzo anche la guerra. Il conflitto che si sta combattendo tra Russia e Ucraina condiziona inevitabilmente anche le vicende finanziarie occidentali. I prezzi delle forniture di gas sono schizzati alle stelle, così come quelle dei carburati. Se facciamo riferimento solo allo scorso anno, in pieno regime ancora di lockdown, possiamo notare un balzo verso l’alto davvero senza precedenti. Dal 1° gennaio a oggi gli aumenti su tutto il territorio nazionale sono schizzati verso una pericolosissima escalation. Una limitazione davvero molto importante per tutti coloro che sono costretti a grossi spostamenti per lavoro o che hanno dei mezzi per la propria azienda. Un costo che inizia a gravare in modo davvero consistente.

Prezzi benzina e diesel, non si ferma la corsa ai rincari: tutto in aumento

Andando a vedere nello specifico i prezzi che diesel e benzina hanno raggiunto in questi giorni all’interno delle stazioni di servizio, possiamo notare la gravità della situazione.

Stando a quanto trasmetto dai vari gestori all’osservatorio prezzi del Ministero dello sviluppo del Governo Draghi, questi sono i costi registrati su un campione di 15 mila impianti:

benzina self service a 1,837 euro/litro (da 1,825 a 1,858 in base al marchio)

diesel a 1,712 euro/litro (da 1,704 a 1,720)

Benzina servito a 1,972 euro/litro (da 1,907 a 2,060)

diesel a 1,851 euro/litro (da 1,786 a 1,924)

Gpl servito a 0,828 euro/litro (da 0,819 a 0,837)

metano servito a 2 euro/kg (prezzi praticati tra 1,783 e 1,786).

Insomma una sorta di continuo inarrestabile aumento a cui non c’è rimedio se non cercare di dosare l’utilizzo del proprio mezzo, fin quando possibile, o di adottare dei piccoli escamotage per non consumare eccessivamente. Già accendere meno il condizionatore o procedere più docilmente sul gas può aiutarci a salvare qualche decina di euro ogni mese.