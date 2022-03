Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il regalo inaspettato: fan commossi – VIDEO

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno mostrato in un breve filmato un regalo del tutto inaspettato che hanno ricevuto ad inizio marzo. Ecco perchè questo dono ha un significato molto importante per la coppia.

Il primo marzo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono andati alla première di Batman. Si sono mostrati, come al solito, sorridenti e molto innamorati, a dispetto delle voci che li vedevano in crisi. Al contrario, lui ha raccontato di avere dei progetti di allargare la famiglia ed avere in futuro dei figli, perchè con lei ha trovato l’amore.

La prima giornata di marzo è iniziata in maniera davvero straordinaria. Pierpaolo ha infatti ricevuto un regalo a cui teneva tantissimo, e che rappresenta la sua unione con Giulia. Lei non ha ri-condiviso il video pubblicato da Pretelli, ma dal momento che hanno dedicato giornate intere delle vacanze 2021 ad incontrare il loro idolo, sicuramente avrà apprezzato.

Pretelli-Salemi, chi gli ha fatto il bellissimo regalo?

Durante l’estate 2021 Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si trovavano in vacanza a Maratea. Forse casualmente, nello stesso posto soggiornava anche il cantante Cesare Cremonini, idolo indiscusso di entrambi. La canzone che li ha fatti innamorare durante il GF Vip 5 è proprio La nuova stella di Broadway, tratto dall’album del 2012 La teoria dei colori.

Pur di poter incontrare il proprio cantante preferito, Pierpaolo e Giulia hanno continuato a fare inseguimenti ed appostamenti a Cremonini per giorni interi. La gioia delle foto che hanno pubblicato insieme sui social rispecchia effettivamente la contentezza che qualsiasi fan ha nell’incontrare i propri beniamini.

La dedica di Cesare Cremonini: Pierpaolo canta dalla gioia

Nell’occasione dell’incontro a Maratea Cesare Cremonini ed i Prelemi, deve essere nato un buon feeling. Il cantante ha infatti deciso di regalare ai due una copia del nuovo album appena uscito, La ragazza del futuro. Ovviamente, il dono è stato autografato, e c’è anche una dedica personalizzata:”Una stella brilla per voi“.

Ecco il video in cui si vede Pierpaolo Pretelli che scarta il regalo ricevuto dal suo idolo mentre canta dalla gioia: