Oppini-Zorzi gate, gesto inequivocabile: qual è la verità tra i due? – FOTO

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono stati molti vicini durante l’avventura al GF Vip 5, poi qualcosa è cambiato: qual è la verità tra i due?

Un rapporto d’amicizia bello e sincero, questo sembrava essere nato tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, ma molto spesso i due si sono allontanati per motivi mai chiari: adesso è di nuovo pace?

Nelle scorse ore, Francesco Oppini ha pubblicato una foto con Tommaso Zorzi ‘un anno fa’, in cui i due sono molto vicini e, in particolare, l’influencer milanese poggia la testa sulla spala del figlio di Alba Parietti. Queste foto, tempo fa, erano quotidianità perché i due erano molto vicini, vederla oggi, invece, ha fatto aizzare le sopracciglia ai più appassionati dell’Oppini-Zorzi Gate.

Inoltre, nella didascalia della foto c’è l’hashtag friendship, ‘amicizia’, con cui il figlio di Alba Parietti ha lasciato intendere che le cose tra i due vanno a gonfie vele e senza intoppi come si era pensato e come, loro stessi, hanno dato modo di pensare nei mesi passati.

Oppini-Zorzi, è pace? Il gesto inequivocabile, ma solo da un lato

Dopo aver condiviso l’esperienza insieme al Grande Fratello VIP 5, da cui Zorzi ne è uscito vincitore, tra i due deve essersi rotto qualcosa che, col tempo, hanno anche provato a riparare. Tuttavia, il loro rapporto è sempre stato molto misterioso, tra frecciatine social e non solo. Questa volta, Francesco Oppini ha fatto un passo in avanti, ma Tommaso Zorzi, com’è facile notare, non ha ricondiviso la storia in cui è stato taggato. Eppure, proprio in queste ore, l’influencer milanese è molto attivo su Instagram, tra storie in cui prende in giro i capelli del fidanzato Tommaso Stanzani, a reel ironici.

Forse Zorzi non dimentica quello che ha passato? O semplicemente non gli piaceva la foto? Non c’è un vero e proprio motivo noto per il mancato repost, ma quel che è certo è che la verità sul loro rapporto è nota soltanto a loro due. Nonostante ciò, tutti i fan del rapporto Zorzi-Oppini hanno tirato un sospiro di sollievo nel vedere la foto che li ritrae insieme in abiti eleganti e in atteggiamenti di grande amicizia.