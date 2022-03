Maria De Filippi e Milly Carlucci insieme in Tv? Notizia bomba

Maria De Filippi e Milly Carlucci potrebbero apparire molto presto insieme in Tv alla conduzione di un programma? Ecco l’indiscrezione e cosa ha raccontato la presentatrice de Il cantante mascherato sul suo futuro professionale.

Milly Carlucci ha voluto fare un videomessaggio per spiegare agli spettatori di Rai 1 come mai Il cantante mascherato non è andato in onda come previsto venerdì 25 febbraio. La decisione è stata presa dal direttore di rete a seguito della situazione politica in Ucraina. Il talent-show è stato quindi sostituito da un programma di informazione.

La conduttrice si è sentita sollevata quanto ha saputo che lo show non sarebbe andata in onda. Molte persone nel cast, ed anche fra i suoi conoscenti, sono ucraini o hanno parenti nel paese. Milly ha voluto anche rassicurare i fan: per venerdì 4 marzo il programma andrà regolarmente in onda. Si cercherà di portare un po’ di serenità nelle case degli italiani.

Cosa potrebbero fare Milly Carlucci e Maria De Filippi

Nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv, Milly Carlucci è tornata a parlare della sua auto candidatura al prossimo Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolgerà a Torino. La storica conduttrice Rai ha spiegato di non essere delusa per l’esclusione dalla conduzione: le era stato chiesto se le sarebbe piaciuta l’esperienza ed aveva risposto affermativamente.

Sembrerebbe che infatti il nome forte su cui si vorrà puntare per il prossimo Eurovision sia quello di Laura Pausini, un’artista italiana affermata a livello mondiale. Accanto a lei, potrebbero esserci anche Cattelan e Mika, ovvero due nomi amati dai giovani con esperienze di conduzione e che hanno lavorato, in modi diversi, dal mondo della musica.

Il commento della conduttrice de Il cantante mascherato: “Vediamo”

Milly Carlucci e Maria De Filippi, lavorando sulle reti Tv rivali, si sfidano da diversi anni nella gara degli ascolti del sabato sera. Ci sarebbe però l’opportunità di vederle insieme in un programma. Riguardo questa possibilità, Milly commenta: “Non ne so nulla. Vediamo, se sono rose fioriranno. Le cose nuove e gli incontri imprevisti mi affascinano sempre“.