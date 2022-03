Lutto nel cinema, è morta una vera e propria icona: il triste annuncio sui social

Altro lutto nel mondo del cinema, con la scomparsa di una vera e propria icone. Sui social arriva lo struggente annuncio: la reazione dei fan.

Addio ad una vera e propria icona del cinema, con un lutto che colpisce nel profondo Hollywood. Sui social l’annuncio lascia l’amaro in bocca a tutti gli appassionati: andiamo a vedere cos’è successo.

Sono ore tristi per il mondo del cinema, che piange la scomparsa dell’attrice britannica Veronica Carlson. Infatti la donna è stata l’iconica protagonista di diversi film horror. Veronica si è spenta a 77 anni nella sua casa in Carolina del Sud, negli Usa. A dare la notizia della sua scomparsa ci hanno pensato diversi canali social, vicini all’attrice.

Infatti la prima agenzia a lanciare la notizia su Facebook è stata la Hammer Film Productions. La casa di produzione cinematografica britannica è famosa soprattutto per le numerose pellicole di fantascienza e thriller realizzate dagli anni ’50 fino ad arrivare agli anni ’70. Andiamo quindi a vedere il triste annunciato dato dalla Hammer Film Production e ripercorriamo la carriera dell’attrice britannica.

Lutto nel mondo del cinema, addio a Veronica Carlson: aveva 77 anni

Veronica Carlson è nata il 18 settembre del 1944 nello Yorkshire, in Inghilterra. L’attrice iniziò la sua carriera molto presto ed inizialmente si dilettò come modella. Proprio durante i suoi primi anni da modella viene notata dal mondo del cinema. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1967 con la pellicola “James Bond 007 – Casino Royale“, seguita subito dopo dal ruolo in “Ci divertiamo da matti“. Grazie alle sue qualità venne notata dalla Hammer che la ingaggiò.

Proprio con la casa cinematografica conquistò i suoi primi ruoli horror interpretando la sfortunata Maria terrorizzata da Christopher Lee in “Le amanti di Dracula“, pellicola uscita nel 1968. Ma non solo, sempre nei film horror seguirono diversi ruoli come Anna Spengler brutalizzata dal malvagio Peter Cushing in “Distruggete Frankenstein!” (1969) o anche Elizabeth Heiss inseguita dal mostro David Prowse in “Gli orrori di Frankenstein” del 1970.

Dopo i diversi ruoli con la Hammer Production, la stella di Carlson si spense con la stessa velocità con la quale si era accesa. Nonostante ciò, grazie ai suoi ruoli, Veronica si è assicurata un posto nella storia del cinema Horror. Negli anni ’70 è riuscita a recitare anche in diverse serie tv. La sua ultima interpretazione arrivò nei panni Lady Whitehouse nel film “The Rectory”.