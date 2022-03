Joe Biden contro Putin: “Gli Usa difenderanno ogni centimetro della Nato”

"Stasera annuncio che ci uniremo ai nostri alleati per chiudere il cielo americano a tutti gli aerei russi, in modo da isolare ulteriormente la loro economia" che, spiega Biden, "è alla rovina". "Putin non riuscirà a indebolire il mondo libero".

“Americani, voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo sta invadendo un Paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite”. È cominciato così, alle 3 italiane, il discorso del presidente Usa Joe Biden, durante il quale ha accusato Vladimir Putin di aver causato una guerra “premeditata e non provocata”.

“I dittatori devono pagare, altrimenti seminano ancora più caos”, ha continuato il presidente, che ha anche elogiato tutti gli alleati per l’unità dimostrata nella guerra finanziaria intrapresa contro la Russia attraverso le sanzioni: “Putin è isolato dal mondo” e “pensava che l’Occidente e la Nato non rispondessero. Pensava di poterci dividere. Putin ha sbagliato, eravamo pronti”. Ed ha avvisato che “gli Stati Uniti difenderanno ogni centimetro del territorio della Nato”.

Chiusi gli spazi aerei per i voli russi in Us

“Stasera annuncio che ci uniremo ai nostri alleati per chiudere il cielo americano a tutti gli aerei russi, in modo da isolare ulteriormente la loro economia” che, spiega Biden, “è alla rovina”. “Putin non riuscirà a indebolire il mondo libero”.