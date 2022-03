Don Matteo 13 non inizierà più a marzo: fan preoccupati, cosa è successo

L’inizio di Don Matteo 13 è stato rimandato ancora una volta, facendo temere agli spettatori dell’amatissima serie Tv che quest’anno possano anche non essere più mandati in onda i nuovi episodi. Ecco cosa sta succedendo al palinsesto di Rai 1.

Nell’ultima puntata di Don Matteo 12, il protagonista assoluto della serie Tv si trovava davanti ad una delle scelte più difficili della sua vita, ovvero accettare la proposta del Papa di diventare Cardinale. Fortunatamente, il religioso interpretato da Terence Hill aveva deciso di rigettare la proposta per poter continuare a stare vicino ai suoi fedeli a Spoleto.

Nonostante ciò, l’addio del protagonista di Don Matteo è ormai annunciato: il nuovo prete della comunità di Spoleto sarà Raul Bova, e subentrerà dopo le prime puntate della tredicesima stagione. Non è ancora chiaro se l’addio di Terence Hill all’amatissimo personaggio è definitivo oppure impatterà solo la nuova stagione di Don Matteo.

Don Matteo 13, ecco la nuova data di inizio della serie Tv

L’inizio di Don Matteo 13 era stato fissato per il 10 marzo, in linea con quanto successo nei precedenti anni. La Rai ha poi deciso di posticipare la prima puntata al 17 marzo, ed adesso giungono indiscrezioni riguardo un nuovo importante posticipo dell’inizio della fiction. Questo significa che l’ultima puntata potrebbe essere trasmessa in estate.

Ci sono due avvenimenti che hanno fatto slittare ripetutamente l’inizio di Don Matteo 13. Uno di questi è lo svolgimento delle partite della Nazionale italiana valevoli per la qualificazioni ai mondiali di calcio del Qatar, per le quali anche la Lega Serie A aveva proposto addirittura di posticipare una giornata di campionato.

Perchè l’inizio di Don Matteo 13 è stata rimandato più volte?

L’altra motivazione del posticipo dell’inizio della tredicesima stagione di Don Matteo è purtroppo molto triste, e riguarda l’attuale situazione politica in Ucraina. La Rai ha deciso di dare maggiore spazio ai programmi di informazione per poter spiegare agli italiani cosa starebbe succedendo nel paese e quali sono gli sviluppi.

A rimetterci non sarà solo Don Matteo 13, ma anche altre fiction Tv, come Doc – Nelle tue mani, che saranno posticipate. Secondo quanto rivela www.davidedimaggio.it, la data definitiva della prima puntata della nuova stagione di Don Matteo sarà il 31 marzo. Questo significa che la trasmissione della decima ed ultima puntata dovrebbe avvenire il 2 giugno.

Ecco il saluto del cast della serie Tv a Terence Hill, che sembra aver deciso di abbandonare Don Matteo dopo 250 puntate: