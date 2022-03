Iliad accelera e punta a bruciare la concorrenza: offerta mai vista prima! Nel campo della telefonia mobile il marchio francese rimane sempre il top

Dopo essere sbarcato nel mondo della fibra ottica per casa, Iliad non tralascia la cura dei propri utenti mobile, con una nuova promozione davvero senza precedenti.

Se da un lato l’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti è in continuo ed inesorabile aumento, dall’altro c’è un settore che almeno dal punto di vista della spesa regala soddisfazione a tutti gli italiani. La telecomunicazione, sia fissa che mobile, vive in un momento di grandissima espansione. L’aggiornamento delle reti previsto anche nel nostro paese, sta portando ad attirare sempre nuovi investitori dall’estero. E’ il caso di quanto avvenuto qualche anno fa con Iliad. Il marchio francese ha spazzato via la concorrenza nel campo del mobile, con prezzi davvero senza precedenti. Una low cost della comunicazione che ha permesso a tutti di avere pacchetti internet a bassissimo costo e con una discreta qualità. Recentemente il grande salto è stato compiuto anche per quanto concerne la rete fissa.

Iliad senza paragoni: Giga 120 a 9,99 euro al mese

La fibra ottica è entrata a far parte dei pacchetti disponibili per tutti gli utenti, e anche qui il costo è davvero concorrenziale.

L’Iliad Box consenti di avere agli abbonati chiamate illimitate senza scatto alla risposta e una connessione di rete con un picco massimo di 4 Gbps, al prezzo di 23,99 euro mensili.

Questo nuovo settore di investimento non ha fatto perdere però l’attenzione per la telefonia mobile. Anche qui l’azienda ha deciso di riproporre un grande classico del suo repertorio, ovvero la promozione Giga 120. La tariffa più vantaggiosa è stata infatti confermata nel listino ufficiale ad un prezzo di 9,99 euro ogni trenta giorni. Tutti gli abbonati che optano per quest’ultima avranno una connessione di 120 Giga, chiamate illimitate verso numeri fissi e di cellulare e SMS illimitati verso i numeri della propria rubrica. Per l’attivazione resta invariato il ticket di 10 euro una tantum.

Gli utenti che vorranno sottoscrivere questa promozione devono effettuare anche la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di una nuova Sim card. Tutti coloro che optano per Giga 120 inoltre potranno anche ricevere uno sconto per la tariffa legata alla Fibra ottica, con un prezzo di 15,99 euro per i servizi di rete domestica. Per tutti gli aggiornamenti e i dettagli si consiglia sempre di visitare il sito ufficiale.