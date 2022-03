“Ho il cuore a pezzi”, Giulia De Lellis confessa il suo dolore: cos’è successo

Giulia De Lellis è tornata sui social dove ha deciso di confessare a tutti il suo dolore: le parole dell’influencer hanno colpito i follower.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in queste ore su Instagram ha deciso di lanciare il suo grido di aiuto: “Che qualcuno lo fermi”. Scopriamo insieme chi e cosa starebbe turbando la 26enne romana.

Come tanti volti della Tv anche Giulia De Lellis sui social ha affrontato la triste vicenda che l’Ucraina, da una settimana a questa parte, è costretta a fronteggiare. Dopo l’invasione dei russi ogni giorno sono tantissimi i civili che perdono la vita e tra questi, purtroppo, non mancano i bambini.

La De Lellis in queste ore ha condiviso proprio la foto di una bambina scomparsa ed il suo sfogo, condiviso, ha colpito tutti: “Ho il cuore a pezzi per lei e per tutte le persone che stanno morendo ingiustamente”, ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Infine l’invito rivolto al mondo intero: “Che qualcuno fermi quest’uomo”.

Giulia De Lellis in pena per l’Ucraina: non è l’unica nel mondo della Tv ad aver espresso solidarietà

Come Giulia De Lellis tantissimi altri volti del mondo dello spettacolo si sono stretti all’Ucraina dopo l’invasione russa. Alcuni giorni fa a parlare è stata anche l’attrice ucraina naturalizzata italiana Anna Safroncik. La 41enne si è detta preoccupata per suo padre, nonché per la sua famiglia, che vive a Kiev.

L’attrice ha rivelato che nella capitale Ucraina come nelle altre zone prese di mira da Vladimir Putin si sentono solo spari e bombe. “C’è tanta angoscia, le famiglie sono dentro casa e aspettano.. Aspettiamo tutti..”, aveva chiosato qualche giorno fa la 41enne nelle Insta Stories.

Anna ha affermato di essere in pena per il suo Paese natale, Kiev, nonché per suo padre che ha deciso di restare nella capitale presa sotto assedio dalla Russia: “Ovviamente potete immaginare quanto è difficile poter fare le cose quotidiane e portare avanti gli impegni di lavoro in una situazione del genere”.

La Safroncik ha detto di aver provato a portare i suoi cari lontani da Kiev ma è impossibile farlo, vige la legge marziale: “Ho scoperto che chiunque venga fermato per strada sul territorio nazionale ucraino viene automaticamente arruolato con forza”. L’attrice ha rivelato che è successo al marito di un’amica: “Gli hanno dato un minuto per salutare la moglie al telefono. E’ stato cambiato di abiti e portato sul fronte, questa è la situazione attuale”.