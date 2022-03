Harry e Meghan, indiscrezione choc: accadrà dopo la morte della Regina

Un’indiscrezione pazzesca e che ha anche del macabro, Harry e Meghan sono pronti a farlo soltanto dopo la morte della Regina Elisabetta

Tom Quinn nel podcast To Di for Daily ha lanciato un’indiscrezione bomba sul Principe Harry e Meghan Markle che sarebbero pronti a farlo soltanto dopo la morte della Regina Elisabetta: da non credersi.

È abbastanza macabro pensare di tornare nel Regno Unito dopo la morte della Regina Elisabetta o fa soltanto molto americano? L’indiscrezione di Tom Quinn nel podcast To Di for Daily ha dell’incredibile proprio per la particolarità di quanto appreso.

Intanto che, come coppia, hanno incredibilmente successo negli Stati Uniti -solo di recente sono stati premiati dal Presidente dell’Associazione Nazionale per il Progresso delle Persone di Colore, per il loro supporto alla black community e la battaglia per i diritti umani portate avanti con la fondazione Archewell- il loro desiderio è tornare comunque a casa, nel Regno Unito.

Principe Harry e Meghan Markle, ritorno a casa ad un’unica condizione

Nonostante tutte le avversità, i litigi col fratello, il duca del Sussex vorrebbe tornare nel Regno Unito per poter ritrovare quella stabilità ed unione familiare che gli manca. Secondo alcuni rumors, però, questo potrebbe avvenire soltanto nel momento in cui la Regina Elisabetta verrebbe a mancare. L’idea di Tom Quinn è che i duchi possano tornare a fare i reali soltanto ‘part-time’, nel senso che passerebbero 6 mesi nel Regno Unito e 6 mesi negli Stati Uniti per continuare a fare le loro cose nel sociale, in particolare.

Lo scrittore esperto di Royal Family esclude che la volontà di Harry, fin qui, sia mai stata quella di distruggere la sua stessa famiglia, ma allo stesso modo ha svelato che il Principe e duca del Sussex spera che, una volta morta la Regina Elisabetta, suo padre Re Carlo possa avere una visione monarchica decisamente più moderna.

È difficile pensare che un nipote voglia la morte della propria nonna pur di tornare a casa sua, ma non è altrettanto difficile pensare che le dinamiche interne alla Royal Family sono così complesse da dover sperare per la dipartita di un proprio caro pur di ottenere qualcosa di personale.