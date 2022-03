Hamilton, è finita definitivamente: adesso l’addio è ufficiale

Lewis Hamilton chiude definitivamente un capitolo della sua vita. Nelle ultime ore è arrivato l’addio ufficiale: tutti i dettagli.

Dopo diversi anni Lewis Hamilton ha deciso di voltare pagina e concludere ufficialmente un bel capitolo della sua vita. Andiamo quindi a vedere cosa è successo al sette volte campione del mondo di Formula 1.

Lewis Hamilton da diverse settimane ha comunicato il ritorno in Formula 1, dopo la cocente delusione dell’ultimo anno. Il campione britannico è pronto a dare l’assalto all’ottavo titolo in carriera, concentrandosi completamente sulla campionato di F1. Per questo motivo Lewis ha deciso di stravolgere la sua vita, tornando addirittura single. Infatti dopo una liason amorosa di questa estate, Hamilton ha deciso di lasciare la modella domenicana Camila Kendra.

La decisione avrebbe fatto talmente male a Kendra, che la stessa modella avrebbe scelto di tagliare completamente i ponti con il campione automobilistico. Addirittura Camila avrebbe smesso anche di seguirlo sui social. Una rottura in piena regola, che però ha lasciato Lewis sereno e subito pronto a concentrarsi sulla prossima stagione di Formula 1. Andiamo quindi a ripercorrere il flirt tra i due, che hanno infiammato l’estate delle varie testate specializzate in cronaca rosa.

Hamilton, la rottura con Camila Kendra è ufficiale: cos’è successo

Proprio questa estate durante la sua scomparsa dai social, Hamilton era tornato sulla cresta dell’onda per il flirt con la modella Camila Kendra. I due erano stati beccati in atteggiamenti piuttosto intimi, che non potevano passare inosservati. Non sono poi mancati gli scatti dei paparazzi direttamente dal Colorado, dove il sette volte campione del mondo possiede una maestosa villa. In quell’occasione la modella non aveva perso tempo e si era fatta ritrarre con qualche indumento prestatole proprio dal campione.

A fornire ulteriori indicazioni sul flirt ci aveva pensato il Sun. Secondo il tabloid i due si conoscevano già da tempo e dopo la permanenza prolungata della modella all’interno della villa, sarebbe scattata la scintilla. Il flirt però non si è trasformato in altro, anzi secondo persone vicine ai due si è spento piuttosto presto, con la modella che avrebbe iniziato a provare qualcosa di intenso per Lewis.

Il campione britannico, però, sembra concentrato più che mai sul campionato di Formula 1 ed avrebbe subito troncato il rapporto. D’altra parte la prima reazione di Kendra è stata quella di eliminarlo dai social network. Quindi nonostante l’attrazione fisica, per Lewis è prevalso il dovere, con il campione che è pronto a fare all-in per la conquista dell’ottavo titolo in carriera. Un epilogo che quindi ricorda molto la fine della storia d’amore che ebbe con Nicole Scherzinger.