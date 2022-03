Guerra Russia-Ucraina: Kharkiv in fiamme, Mariupol circondata. Mosca sempre più isolata, Biden: “Putin è un dittatore”

Si intensificano i bombardamenti su Kiev e i parà di Mosca sono atterrati a Kharkiv durante la notte. Mariupol è circondata, Kherson sarebbe caduta: si apre così la settima giornata di guerra tra la Russia e l’Ucraina, mentre si teme che Mosca stia usando bombe termobariche e a grappolo.

Il presidente americano Joe Biden ha definito il suo omologo russo Vladimir Putin “dittatore” e l’Unione europea isola sempre più Mosca attraverso le sanzioni che diventano sempre più pesanti. I principali avvenimenti della giornata.

Nazioni Unite: i profughi sono circa 836mila

Sono saliti a 836mila i profughi fuggiti dall’Ucraina. Dati delle Nazioni Unite.

Media ucraini: ex presidente ucraino Yanukovic è a Minsk, “Putin vorrebbe reinsediarlo”

Secondo il giornale ucraino Ukrainska Pravda, l’ex presidente ucraino filorusso Viktor Yanukovic, deposto nel 2014 dai moti di Euronaiden, si troverebbe a Minsk. Putin sarebbe intenzionato a reinsediarlo a Kiev attraverso un’operazione speciale.

Lavrov: “La terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante”

Citato da Ria Novosti, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov afferma: “La terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante”.

Russia: “Pronti a riprendere i colloqui”

La delegazione russa è pronta a riprendere i colloqui con l’Ucraina questa sera. A farlo sapere è Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino. Nelle scorse ore si erano diffuse voci di un possibile rinvio.

L’appello di Navalny dal carcere

“Noi – la Russia – vogliamo essere una nazione di pace. Purtroppo, in pochi lo direbbero di noi, in questo momento. Ma cerchiamo almeno di non diventare una nazione di persone spaventate, e ridotte al silenzio. Di codardi che fingono di non notare la guerra d’aggressione scatenata contro l’Ucraina dal nostro folle zar. Non posso, non voglio, non rimarrò in silenzio a guardare”. Con una serie di tweet, Alexey Navalny, uno dei principali oppositori di Putin che attualmente è in carcere, ha chiesto ai russi di opporsi alla guerra.

1/12 We – Russia – want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now. — Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022

Ue attiva la protezione speciale per gli sfollati in Ucraina

Oggi la Commissione europea attiverà la direttiva per la protezione temporanea per le persone che fuggono dalla guerra in Ucraina. L’assistenza sarà immediata. “Tutti coloro che fuggono dalle bombe di Putin sono i benvenuti in Europa”, ha affermato la presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen.

Nuove armi all’Ucraina

Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha annunciato che stanno per arrivare altre armi all’Ucraina dall’estero. In particolare, missili Stinger e Javelin e i droni.

Ieri il premier italiano Mario Draghi ha annunciato l’invio di armi, oggi ha fatto lo stesso Pedro Sanchez, presidente spagnolo. Nelle scorse ore un aereo militate australiano carico di attrezzature militari e mediche è decollato dalla base RAAF Richmond, nel New South Wales.

Colloqui per la pace potrebbero essere rimandati

Secondo Interfax è “improbabile” che oggi ci sarà la seconda riunione per i negoziati tra Ucraina e Russia. “Molto probabilmente – scrive – ciò accadrà alla fine della settimana”.

I tweet di Papa Francesco

Con due tweet Papa Francesco esorta la Russia a deporre le armi: “Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica” Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “Mai più la guerra!”: “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di costruire la pace. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. Amen”.

1/12 We – Russia – want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now. — Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022

L’appello di Zelensky

“Hanno ordine di cancellare la nostra storia, cancellare il nostro Paese, cancellare tutti noi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo videomessaggio, incitando anche tutti i Paesi del mondo a “non rimanere neutrali”.

Si è rivolto anche agli ebrei di tutto il mondo: “Non vedete quello che sta succedendo? È importante che milioni di ebrei in tutto il mondo non restino in silenzio proprio ora”. Ed ha aggiunto che “il nazismo è nato nel silenzio”. “Gridate la morte dei civili, gridate per la morte degli ucraini”.

Ministro degli esteri Uk: “Russi in difficoltà”

Il ministro della Difesa Uk Ben Wallace, l’invasione russa “è considerevolmente in ritardo” e l’esercito di Mosca “sta subendo perdite”. Citando un report dell’intelligence, ha affermato che l’artiglieria pesante russa e gli attacchi aerei hanno continuato a colpire le città di Kharkiv, Kiev, Mariupol e Chernihiv. “Quello che abbiamo visto è che le tattiche dei russi non erano corrette. Credevano che avrebbero preso molte città nel giro di poche ore, non di giorni”.

“Kherson è stata conquistata”

L’esercito russo avrebbe conquistato la città di Kherson, al Sud dell’Ucraina. Se la notizia venisse confermata si tratterebbe di una conquista importante dal punto di vista strategico per la Russia.

Università in fiamme a Kharkiv

Secondo il governatore regionale, nelle ultime 24 ore a Kharkiv sarebbero morte almeno 21 persone e 112 sarebbero rimaste ferite. Colpite la piazza principale, il palazzo del governatore e anche zone residenziali. Anche l’università.

Le città sotto attacco

Le città ucraine meridionali di Kherson e Mariupol sarebbero circondate dai russi. Lo scrive il ministero della Difesa britannico su Twitter. Durante la notte i parà russi sono atterrati a Kharkiv e sarebbe stato attaccato anche un ospedale militare. Prosegue l’attacco contro Kiev.

Borsa di Mosca chiusa anche oggi

La Banca di Russia ha deciso di tenere la Borsa chiusa anche oggi, per il terzo giorno consecutivo. Il principale istituto russo Sherbank ha deciso di ritirarsi dal mercato europeo. “Nella situazione attuale, Sherbank ha deciso di ritirarsi dal mercato europeo. Le banche sussidiarie del gruppo stanno affrontando deflussi anormali di fondi e minacce alla sicurezza dei loro dipendenti e uffici”, ha affermato in una nota il gruppo.

Sindaco di Kherson: i russi stanno occupando la città, civili tra le vittime

Tass: il secondo round dei colloqui Russia-Ucraina si terrà in Bielorussia

La seconda riunione per la pace si terrà in Bielorussia. È quanto apprende la Tass che aggiunge: “Non c’è ancora certezza”.